CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultay davasında, kısa süre önce İBB yolsuzluk davasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin de tanık olarak dinlendi. Kürsüye çıkan Adem Soytekin, satış için kendisine KİPTAŞ'tan liste geldiğini anlattı. Soytekin, "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi" savunmasını yaptı.

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 6'ncı duruşması, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemenin mayıs ayında görülen önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdiği Adem Soytekin, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Soytekin'in avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, tanığın tek başına dinleneceğini belirterek avukatını SEGBİS odasından çıkardı.

Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre, Soytekin'in elindeki not kağıdını fark eden hakim, "Elinde kağıt olmadan konuş" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Soytekin, "Efendim isimler yazıyor, aşina olmadığım isimler olduğu için buraya not almıştım" ifadelerini kullandı. Hakim, SEGBİS odasındaki mübaşire not kağıdını aldırdı ve ifade bu şekilde devam etti.

"KİPTAŞ'TAN DAİRE SATIŞI YAPILDI"

İfadesinde KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldığını söyleyen Soytekin, elinde bulunduğunu söylediği listeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Soytekin savunmasında, "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi" ifadelerini kullandı. Tanık, kurultay sürecinde bizzat orada bulunmadığını da belirterek, "Ben kurultay sürecinde orada değildim. Daha önce milletvekilliği adaylığı yapmış isimler vardı" dedi.

"KİMLERE SATILACAĞINA DAİR MAİL ATILDI"

Bu beyanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan söz alarak Soytekin'e, "Size dairelerin kimlere satılacağını kim söyledi?" sorusunu yöneltti. Soytekin avukatın sorusuna, "KİPTAŞ'tan geldi. Randevu listesi gönderildi. Onun üzerinden satış yapıldı. Kimlere satılacağına dair mail atıldı" yanıtını verdi.



16 EYLÜL'E ERTELENDİ

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi.