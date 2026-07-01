Yolsuzluk davasında Murat Ongun'dan lüks villa sorusuna sessizlik
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında hakim karşısına çıkan Murat Ongun, aylık gelir beyanına rağmen Beykoz Acarkent'te oturduğu villanın kira bedeline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. Ongun, daha önce açıkladığı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı maddi desteğe ilişkin de duruşmada ayrıntı vermedi.
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Silivri'de görülen duruşmada savcının yönelttiği soruları yanıtladı.
Ongun, savcılığa sunduğu beyanında aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirtirken, Beykoz Acarkent'te kiracı olarak oturduğu villanın kira bedeline ilişkin soruya cevap vermedi.
Savcının kira tutarına yönelik sorusu üzerine Ongun, "Konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Yanıt vermemeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.
OTURDUĞU EV SORUSUNDA SESSİZ KALDI
Sabah'ta yer alan habere göre Murat Ongun'a duruşma savcısı oturduğu evi sordu. Şüpheli para trafiği için tek cümle kullanmayan Ongun, lüks konut kirası hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K., savcılık ifadesinde 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin olarak tahsil ettiğini beyan etmişti.
Duruşmada, daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını açıkladığı yönündeki konu da gündeme geldi.
Ongun, gelirine ilişkin açıklamasında, "Son aldığım maaş başkan danışmanı olarak 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 bin TL civarında. Ayrıca repodaki paramın da getirisi var. Poliste verdiğim ifade bu üç kalemin toplamıdır. Beykoz'daki evim kiradır. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok." demişti.