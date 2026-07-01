Yolsuzluk davasında Murat Ongun'dan lüks villa sorusuna sessizlik

Sabah'ta yer alan habere göre Murat Ongun'a duruşma savcısı oturduğu evi sordu. Şüpheli para trafiği için tek cümle kullanmayan Ongun, lüks konut kirası hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.

Ongun, savcılığa sunduğu beyanında aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirtirken, Beykoz Acarkent'te kiracı olarak oturduğu villanın kira bedeline ilişkin soruya cevap vermedi.

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Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K., savcılık ifadesinde 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin olarak tahsil ettiğini beyan etmişti.

Duruşmada, daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını açıkladığı yönündeki konu da gündeme geldi.

Ongun, gelirine ilişkin açıklamasında, "Son aldığım maaş başkan danışmanı olarak 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 bin TL civarında. Ayrıca repodaki paramın da getirisi var. Poliste verdiğim ifade bu üç kalemin toplamıdır. Beykoz'daki evim kiradır. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok." demişti.