İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ile 1 tabanca ele geçirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Mardin ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER...

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.