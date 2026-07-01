CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesinde kaleme aldığı skandal makale ile Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü tam bağımsız dış politikayı hedef alan Özel, Türkiye'nin bölgesel gücünü ve stratejik hamlelerini müttefikler için bir "tehdit" olarak nitelendirdi.

SKANDAL YAZIDA DİKKAT ÇEKEN UNVAN Mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu hukuken göreve dönerken yazının girişinde Özgür Özel "Yazar, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideridir" şeklinde tanıtıldı. Özgür Özel, yazısında , "Dünya liderleri önümüzdeki hafta NATO zirvesi için Ankara'da bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu fırsatı bir güç gösterisi yapmak için kullanacak. Ancak bu imaj, daha derin bir kırılganlığı maskeliyor: Türkiye demokrasisine yönelik giderek artan baskıları. Erdoğan hükümeti, ülkenin gerçeklerini dünyadan saklamaya çalışırken; barışçıl protestocuları, avukatları, gazetecileri ve akademisyenleri gözaltına aldı. Bu durum Türkiye için kötüdür; aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere NATO ortaklarımız için de bir tehlike arz etmektedir" şeklinde skandal ifadelerini kullandı

STRATEJİK GÜÇTEN RAHATSIZ OLDU Özel'in yazısında Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki gücünü ve enerji hatlarındaki kritik rolünü bir "risk" olarak sunması ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Erdoğan yönetimini bir tehdit olarak görmesi gerektiğini savunan Özel, "Kısa vadeli jeopolitik hesaplar uğruna otoriter yönetimlere meşruiyet kazandırmak tarihsel bir hatadır" diyerek Batı'ya Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Kendi ülkesinin cumhurbaşkanını ve yargı sistemini yabancı bir gazeteye şikayet eden Özel, halkın demokratik tercihlerini "baskı" olarak nitelendirerek Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını iddia etti.

Özgür Özel'in şikayet kapısı yine Batı oldu! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı yorum (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Vesayet dönemlerini hatırlatan bir dille "Erdoğan ile çalışmayı bırakın" mesajı veren Özel'in bu çıkışı, A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Türkiye'nin prangalarını kırmasından rahatsız olan muhalefetin, çözümü yine dış müdahalede araması "eski Türkiye" özlemi olarak yorumlandı.



"BAĞIMSIZ TÜRKİYE BATI İÇİN BİR TEHDİTMİŞ"

Özgür Özel'in makalesinde yer alan Türkiye karşıtı ifadeleri değerlendiren Gazeteci Dr. Murat Özer, "Özgür Özel diyor ki; Erdoğan öyle bir siyaset dizayn ediyor ki Türkiye'de, bu dizayn hiçbir yerin prangalarına tam olarak teslim olmayan bir siyaset izliyor. Moskova'yla da, Pekin'le de, Washington'la da dengeli bir siyaset izliyor. Hiçbir yerden emir almıyor. Ama bu siyaset Batı için bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Özel'in Batılı güçlere adeta yalvaran bir üslup takındığını belirten Dr. Özer, "Siz böyle bağımsızlık yanlısı olan, ayakları yere basan bir Türkiye ile yol yürürseniz, o zaman Türkiye'deki etkinizi tamamen yitirirsiniz diyor. Halbuki biz Tanzimat'tan beri sizin kölenizdik, aramızda bir köle-efendi ilişkisi vardı. Erdoğan geldi bu ilişkiyi bozdu diyor. O açıdan siz Erdoğan ile çalışmayı bırakın bizimle çalışın diyor." sözleriyle CHP liderinin zihniyetini deşifre etti.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEKİ SESİ"

Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ise "İsrail'in Türkiye'deki sesi" diyerek tepkisini dile getirdi.



"SUÇLARI DEMOKRASİ ADI ALTINDA PAZARLIYORLAR"

Muhalefetin Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı bir yol izlediğini vurgulayan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, "Batı'da da kaybeden kesime oynuyorlar, farkında değiller. O yolsuzlukları, suçlarını demokrasi adı altında meşrulaştırmaya çalışması da çok ilginç." sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi. Tutar, Özel'in "Erdoğan kendisine sadık bir muhalefet yaratıyor" iddiasının gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti.



"CHP FORMÜLÜ ÇÖKMÜŞTÜR"

Özgür Özel'in makalesinde Türkiye'yi "Rusya ve Belarus" ile kıyaslayarak bir toplumsal çalkantı uyarısı yapması, geçmişteki vesayet odaklı siyaseti akıllara getirdi. Konuyu tarihi bir perspektifle ele alan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "İşte demokrasiyi en çok zedeleyen şey budur. Türk siyasal hayatında CHP artı ordu eşittir iktidar şeklinde çok kötü bir formül vardır. Bu, demokrasiye en büyük darbedir. NATO ile nasıl bağdaştırıyorsun? " değerlendirmesinde bulundu.

"SEN HALKIN İRADESİNİ SEVGİSİNİ KAZANAMIYORSUN"

Türkiye'deki geçmiş darbelerin arkasındaki NATO ve ABD etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Özgöker, "Bütün darbelere bakın; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül... Hepsinde sağ iktidarları devirip azınlıkta kalan CHP'yi iktidara getirmeye çalıştılar. Ama o devir bitti." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Özgöker, "15 Temmuz oldu ne oldu? Halk sokaklara indi. Artık o iş bitti. Yani bunu Özgür Bey anlasın; Washington'dan ordu gelecek de darbe yapacak diye bekliyorsa daha çok bekler. Sen halkın iradesini, sevgisini kazanacaksın. Kazanamıyorsun." sözleriyle CHP'li Özel'e sert bir cevap verdi.

ÖMER ÇELİK: ÖZGÜR ÖZEL DIŞ VESAYET ARAYIŞINA YÖNELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı basına Türkiye'yi şikayet eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Çelik "Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Bu sözü söyleyen kişi "vesayetçi zihniyetin personeli" olmaktan öteye gidemez" dedi.