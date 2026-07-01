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Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçimi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçimi belli oldu

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine seçilecek belediye başkan vekili için tarih netleşti. İzmir Valiliği, belediye meclisinin 6 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü toplanarak başkan vekilini seçeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, belediyeye yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Yetişkin'in 30 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı dün tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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