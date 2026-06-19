Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişme! Eski Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen imar yolsuzluğu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK kayıtlarında tespit edilen şüpheli para transferleri nedeniyle, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılık tarafından talep edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın banka hesaplarında dikkat çeken şüpheli hareketlilikler tespit edildi.

İmar yolsuzluğu üzerinden elde edilen rüşvetin dörtte birinin, danışman Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın seyri değişti.

DANIŞMANA 500 BİN TL HAVALE TESPİTİ

MASAK raporları ve hesap dökümleri doğrultusunda yapılan detaylı incelemelerde, eski başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN EŞİ GÖZALTINDA

Ortaya çıkan yeni deliller ve savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ı akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Günay'ın emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

