Yurt dışı görevli memurların maaş cetvelleri değişti: Yeni düzenleme aybaşında yürürlüğe giriyor

Yapılan ilk teknik düzenlemede ise, 2009 tarihli ana kararın 4'üncü maddesinde yer alan "Gelir Vergisi Kanununa ibaresi '193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa' şeklinde değiştirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Kararın 2'nci maddesinde yer alan yeni düzenlemeye göre, "193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek 'asgari geçim indirimi' tutarı ibaresi; 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (18) numaralı fıkrası ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/34 numaralı fıkrası uyarınca hesaplanan ücret istisnası tutarları şeklinde değiştirilmiştir" açıklaması yapıldı. Bu hamleyle, yurt dışı aylıklarındaki vergi istisnalarının güncel mevzuata uyumu sağlandı.

ÜLKE GRUPLARI VE EMSAL CETVELLERİ YENİLENDİ

Memurların görev yaptıkları ülkeye göre alacakları maaş miktarını belirleyen temel listeler de tamamen revize edildi.

Yapılan değişikliğe ilişkin, "Yurt Dışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları cetveli ile Emsal Cetvelleri, bu Karara ekli yeni listelerle değiştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu güncelleme ile dünyanın dört bir yanındaki farklı ekonomik koşullar ve yaşam maliyetleri, memur aylıklarına yeni cetveller üzerinden yansıtılacak.