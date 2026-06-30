Başkan Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin mesajında "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.