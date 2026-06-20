Başkan Erdoğan'dan uyarı: LGBT sapkınlığı genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor

Başkan Erdoğan, TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, aile kurumunun korunmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor."dedi.

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde en güzel şekilde mükafatlandırsın. Son olarak birazdan TÜRGEV yetişen değerler ödüllerini tevdih edeceğimiz kardeşlerimizi kutluyorum.

30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak konuşma yaptı (Foto: AA)

YURTLARIN KAPISI BUGÜNE KADAR 47 BİN ÖĞRENCİYE AÇILDI

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de naçizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değişti. Eğitim, burs ve iktisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV, çağa istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. ABD ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da TÜRGEV vakfı barınma hizmetlerinden yararlanıyor.

LGBT UYARISI

Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan kurumlar hedef tahtasına konuluyor. Bunun içinde akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan bu misyonu çok kıymetli buluyorum.

CHP zihniyeti eline geçirdiği her zihniyeti TÜRGEV'i yıpratmak, işte bunun için kullandı. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değil vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir.

Son bir buçuk yılda ortaya saçılanlar bunların gençleri nasıl gördükleri, hangi çarpık gözle baktılarını göstermişlerdir. Liyaket ve ehliyeti dillerinden düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine düşürdüğüne tanıklık ettik.

Bunlara meydana terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunlara ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Ulaşamadığımız her genç hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, zehir tacirlerine, törer ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız kayıptır.

Daha fazla gencimize ulaşmak için daha fazla çalışıcağız. Sizlerden de aynı kararlığı ve samimiyeti bekliyorum. Bu çatı altında geçler için uğraşan her bir kardeşine teşekkür ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak konuşma yaptı (Foto: AA)

FETÖ TÜRGEV'E SALDIRDI

Kendinizi tanımanın yolu da size husumet besleyenlere bakmaktır. Bu insanlar kim olduğunuzu anlama noktasında bir ayna işlevi görüyor. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oluyor. Milli iradeye düşmanlık edenler, hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.

Bakın çok açık söylüyorum: Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir; vakfın temsilcisi olduğu misyondur.

Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır.