İstanbul Başsavcılığı açıkladı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin kamuoyuna açık şekilde suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildiği belirtildi.
İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
Açıklamada, Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın resen başlatıldığını ve sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.