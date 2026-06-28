Silah bırakmanın ve mağaraların boşaltılmasının yüzde 70-80 oranında tamamlanmasının teyit kriterleri arasında değerlendirildiği belirtiliyor.

Üzerinde çalışılan modele göre;

Taslakta, silah bırakma süreci doğrulanmadan hiçbir hukuki işlemin başlamayacağı hükmünün açık şekilde yer alması planlanıyor.

ÜÇ AŞAMALI TEYİT MEKANİZMASI

YÖNETİCİ KADROLAR KAPSAM DIŞINDA

Sabah'ın haberine göre; Taslak çalışmaya göre örgütün yönetici kadrolarında bulunan isimlerin düzenlemeden yararlanması öngörülmüyor.

Ayrıca değerlendirmelerde, Irak'ta yaşam kuran örgüt mensuplarının önemli bölümünün Türkiye'ye dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin siyasi partilerle paylaşılması ve TBMM'deki yasama sürecinin başlaması bekleniyor. Nihai kapsam ise Meclis'te kabul edilecek metinle kesinleşecek.

SSS

Terörsüz Türkiye yasa teklifinde kimler kapsam dışında tutuluyor?

Taslak çalışmaya göre Abdullah Öcalan ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ve kamuoyunda infial oluşturan suçlardan mahkûm olanların kapsam dışında bırakılması öngörülüyor.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Henüz yasalaşmadı. Teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından Meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Silah bırakma nasıl doğrulanacak?

Taslak modele göre MİT ve TSK'nın tespitleri ile MGK'nın teyidi sonrasında düzenleme uygulanabilecek.

Yasa ne kadar süre geçerli olacak?

Taslakta 6 ay ile 1 yıl arasında bir yürürlük süresi üzerinde durulduğu belirtiliyor.