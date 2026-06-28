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Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti

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Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti

Hükümetin hazırladığı Terörsüz Türkiye yasa teklifinin temel çerçevesi ortaya çıktı. Teklife göre yasa mustakil ve süreli olacak; silah bırakma eyleminin MİT, TSK ve MGK tarafından teyit edilmesinden sonra bireysel hukuki süreç başlayacak. Öcalan başta olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar kapsam dışında tutulacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazırlık çalışmaları süren düzenlemede ağır suçlardan hüküm giyenler ile Abdullah Öcalan'ın kapsam dışında tutulması öngörülüyor. Teklifte silah bırakmanın MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesinin ardından bireysel hukuki süreçlerin işletilmesi planlanıyor.

Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti - 1

Hazırlıkları devam eden Terörsüz Türkiye yasa teklifinde, örgütün silah bırakmasının doğrulanmasının ardından bireysel hukuki süreçlerin başlamasına yönelik hükümler üzerinde çalışılıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde muhalefet partileriyle paylaşılması ve ardından TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor.

"SİLAHI BIRAK, YASADAN YARARLAN" MODELİ

AK Parti kaynakları, teklifin temel yaklaşımını "Örgütü dağıt, silahları bırak, biz de bunu teyit edelim; ondan sonra yasadan yararlan" sözleriyle özetliyor.

Hazırlanan taslağa göre düzenleme müstakil ve süreli olacak. Yasanın yürürlük süresi konusunda 6 ay ile 1 yıl arasında farklı seçenekler değerlendiriliyor.

Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti - 2

AĞIR SUÇLAR VE ÖCALAN KAPSAM DIŞINDA

Taslak çalışmada kapsam ve tanımların açık şekilde yazılması hedefleniyor.

Buna göre Abdullah Öcalan'ın yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile kamuoyunda infial oluşturan suçlardan mahkûm olanların düzenlemeden yararlanamaması öngörülüyor.

Yurt dışında bulunan ve aynı nitelikte suçlardan mahkûmiyetleri bulunan kişilerin de kapsam dışında bırakılması planlanıyor.

Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti - 3

ÜÇ AŞAMALI TEYİT MEKANİZMASI

Taslakta, silah bırakma süreci doğrulanmadan hiçbir hukuki işlemin başlamayacağı hükmünün açık şekilde yer alması planlanıyor.

Üzerinde çalışılan modele göre;

  • MİT sahadaki durumu tespit edecek.
  • TSK güvenlik değerlendirmesini yapacak.
  • MGK nihai teyit mekanizmasını oluşturacak.

Silah bırakmanın ve mağaraların boşaltılmasının yüzde 70-80 oranında tamamlanmasının teyit kriterleri arasında değerlendirildiği belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti - 4

YÖNETİCİ KADROLAR KAPSAM DIŞINDA

Sabah'ın haberine göre; Taslak çalışmaya göre örgütün yönetici kadrolarında bulunan isimlerin düzenlemeden yararlanması öngörülmüyor.

Ayrıca değerlendirmelerde, Irak'ta yaşam kuran örgüt mensuplarının önemli bölümünün Türkiye'ye dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin siyasi partilerle paylaşılması ve TBMM'deki yasama sürecinin başlaması bekleniyor. Nihai kapsam ise Meclis'te kabul edilecek metinle kesinleşecek.

Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti - 5

SSS

Terörsüz Türkiye yasa teklifinde kimler kapsam dışında tutuluyor?

Taslak çalışmaya göre Abdullah Öcalan ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ve kamuoyunda infial oluşturan suçlardan mahkûm olanların kapsam dışında bırakılması öngörülüyor.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Henüz yasalaşmadı. Teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından Meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Silah bırakma nasıl doğrulanacak?

Taslak modele göre MİT ve TSK'nın tespitleri ile MGK'nın teyidi sonrasında düzenleme uygulanabilecek.

Yasa ne kadar süre geçerli olacak?

Taslakta 6 ay ile 1 yıl arasında bir yürürlük süresi üzerinde durulduğu belirtiliyor.

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