Terörsüz Türkiye yasasında kapsam netleşti
Hükümetin hazırladığı Terörsüz Türkiye yasa teklifinin temel çerçevesi ortaya çıktı. Teklife göre yasa mustakil ve süreli olacak; silah bırakma eyleminin MİT, TSK ve MGK tarafından teyit edilmesinden sonra bireysel hukuki süreç başlayacak. Öcalan başta olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar kapsam dışında tutulacak.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazırlık çalışmaları süren düzenlemede ağır suçlardan hüküm giyenler ile Abdullah Öcalan'ın kapsam dışında tutulması öngörülüyor. Teklifte silah bırakmanın MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesinin ardından bireysel hukuki süreçlerin işletilmesi planlanıyor.
Hazırlıkları devam eden Terörsüz Türkiye yasa teklifinde, örgütün silah bırakmasının doğrulanmasının ardından bireysel hukuki süreçlerin başlamasına yönelik hükümler üzerinde çalışılıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde muhalefet partileriyle paylaşılması ve ardından TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor.
"SİLAHI BIRAK, YASADAN YARARLAN" MODELİ
AK Parti kaynakları, teklifin temel yaklaşımını "Örgütü dağıt, silahları bırak, biz de bunu teyit edelim; ondan sonra yasadan yararlan" sözleriyle özetliyor.
Hazırlanan taslağa göre düzenleme müstakil ve süreli olacak. Yasanın yürürlük süresi konusunda 6 ay ile 1 yıl arasında farklı seçenekler değerlendiriliyor.
AĞIR SUÇLAR VE ÖCALAN KAPSAM DIŞINDA
Taslak çalışmada kapsam ve tanımların açık şekilde yazılması hedefleniyor.
Buna göre Abdullah Öcalan'ın yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile kamuoyunda infial oluşturan suçlardan mahkûm olanların düzenlemeden yararlanamaması öngörülüyor.
Yurt dışında bulunan ve aynı nitelikte suçlardan mahkûmiyetleri bulunan kişilerin de kapsam dışında bırakılması planlanıyor.