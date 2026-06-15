"TIP ETİĞİ KATLEDİLİYOR"

Konunun tıbbi boyutunu ve bilimsel arka planını A Haber ekranlarında değerlendiren Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, yapılan işlemlerin biyolojik gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. Zeki Bayraktar, "Burada yapılan işlemler tıbbi bir zorunluluk değil, ideolojik bir dayatmanın cerrahi maske takmış halidir; sağlam organların kesilip atılması tıp etiğine tamamen aykırıdır" şeklinde konuştu. Bayraktar, bu operasyonların geri dönüşünün imkansız olduğuna dikkat çekerek, kullanılan yüksek dozlu hormonların insan fizyolojisini temelinden sarstığını ifade etti.

KÜRESEL LOBİLERİN HEDEFİ ÇOCUKLAR

Sürecin sadece bireysel bir tercih olmadığını, arkasında devasa bir endüstri ve lobi desteği bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bayraktar, özellikle çocukların hedef alındığına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Zeki Bayraktar, "Dünya genelinde bir lobi faaliyeti yürütülüyor, çocuk yaştaki bireylere henüz reşit bile olmadan geri dönüşü olmayan ilaçlar veriliyor ve bu durum bir insanlık suçu teşkil ediyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayraktar, tıp dünyasının bu baskı karşısında bazen sessiz kaldığını ancak gerçeklerin gizlenemeyecek kadar ağır olduğunu aktardı.