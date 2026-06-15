LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler
Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyet değiştirme operasyonlarının karanlık yüzü, İsviçre'den gelen kan donduran bir itirafla bir kez daha deşifre oldu. Sistemin çarkları arasında kaybolan ve "kendini bulma" vaadiyle geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklenen Chris Brönimann, yaşadığı pişmanlık sürecini ve bedeninde açılan derin yaraları A Haber'e özel açıklamalarla anlattı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Zeki Bayraktar ise, bu operasyonların bir sağlık hizmeti değil, insan nesline yönelik küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi.
Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor.
Yaklaşık 30 yıl boyunca trans kadın kimliğiyle yaşayan İsviçreli Chris Brönimann ise cinsiyet değiştirme sürecinin ardından yaşadığı pişmanlığı ile gündem oldu.
"BENİ BU TUZAĞA SİSTEM ÇEKTİ"
İsviçre'de yaşayan ve henüz genç yaşlardayken hayatının en büyük hatasına sürüklendiğini belirten Chris Brönimann, yaşadığı psikolojik boşluğun nasıl istismar edildiğini tarihi bir tanıklıkla dile getirdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Chris Brönimann, "Henüz çok gençtim ve kendimi arıyordum; sistem bana tek çözümün cinsiyet değiştirmek olduğunu pompaladı, oysa ihtiyacım olan şey sadece psikolojik bir destekti" ifadelerini kullandı.
SÖZDE ÖZGÜRLÜK YOLUNDA ESARET
Brönimann, kendisine sunulan bu sözde "özgürlük" yolunun aslında bir esaretin başlangıcı olduğunu vurgularken, karar verme sürecinde uzmanların yeterli uyarıyı yapmadığını aktardı.
"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR ENKAZA DÖNDÜM"
Operasyon sonrası yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküntüyü anlatan Brönimann, ameliyat masasında bırakılan sağlığının bir daha asla geri gelmediğini ifade etti. Chris Brönimann, "Ameliyatlardan sonra bedenimin bir enkaza dönüştüğünü anladım, aynaya baktığımda gördüğüm şey bir zafer değil, tam anlamıyla bir parçalanmışlıktı" sözleriyle yaşadığı pişmanlığın boyutlarını gözler önüne serdi.
Brönimann, hormon ilaçlarının ve cerrahi müdahalelerin vücudunda yarattığı tahribatın kronik ağrılara ve bitmek bilmeyen sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek bu sürecin bir "tedavi" değil "mutilasyon" (sakatlama) olduğunu dile getirdi.