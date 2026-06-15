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LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler

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Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyet değiştirme operasyonlarının karanlık yüzü, İsviçre'den gelen kan donduran bir itirafla bir kez daha deşifre oldu. Sistemin çarkları arasında kaybolan ve "kendini bulma" vaadiyle geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklenen Chris Brönimann, yaşadığı pişmanlık sürecini ve bedeninde açılan derin yaraları A Haber'e özel açıklamalarla anlattı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Zeki Bayraktar ise, bu operasyonların bir sağlık hizmeti değil, insan nesline yönelik küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 1

Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor.

30 YIL SONRA GELEN 'PİŞMANIM' İTİRAFI: "BEDENİMİ DEĞİŞTİRMEK HATAYDI"

Yaklaşık 30 yıl boyunca trans kadın kimliğiyle yaşayan İsviçreli Chris Brönimann ise cinsiyet değiştirme sürecinin ardından yaşadığı pişmanlığı ile gündem oldu.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 2

"BENİ BU TUZAĞA SİSTEM ÇEKTİ"
İsviçre'de yaşayan ve henüz genç yaşlardayken hayatının en büyük hatasına sürüklendiğini belirten Chris Brönimann, yaşadığı psikolojik boşluğun nasıl istismar edildiğini tarihi bir tanıklıkla dile getirdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Chris Brönimann, "Henüz çok gençtim ve kendimi arıyordum; sistem bana tek çözümün cinsiyet değiştirmek olduğunu pompaladı, oysa ihtiyacım olan şey sadece psikolojik bir destekti" ifadelerini kullandı.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 3

SÖZDE ÖZGÜRLÜK YOLUNDA ESARET

Brönimann, kendisine sunulan bu sözde "özgürlük" yolunun aslında bir esaretin başlangıcı olduğunu vurgularken, karar verme sürecinde uzmanların yeterli uyarıyı yapmadığını aktardı.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 4

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR ENKAZA DÖNDÜM"
Operasyon sonrası yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküntüyü anlatan Brönimann, ameliyat masasında bırakılan sağlığının bir daha asla geri gelmediğini ifade etti. Chris Brönimann, "Ameliyatlardan sonra bedenimin bir enkaza dönüştüğünü anladım, aynaya baktığımda gördüğüm şey bir zafer değil, tam anlamıyla bir parçalanmışlıktı" sözleriyle yaşadığı pişmanlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 5

Brönimann, hormon ilaçlarının ve cerrahi müdahalelerin vücudunda yarattığı tahribatın kronik ağrılara ve bitmek bilmeyen sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek bu sürecin bir "tedavi" değil "mutilasyon" (sakatlama) olduğunu dile getirdi.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 6

"TIP ETİĞİ KATLEDİLİYOR"
Konunun tıbbi boyutunu ve bilimsel arka planını A Haber ekranlarında değerlendiren Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, yapılan işlemlerin biyolojik gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. Zeki Bayraktar, "Burada yapılan işlemler tıbbi bir zorunluluk değil, ideolojik bir dayatmanın cerrahi maske takmış halidir; sağlam organların kesilip atılması tıp etiğine tamamen aykırıdır" şeklinde konuştu. Bayraktar, bu operasyonların geri dönüşünün imkansız olduğuna dikkat çekerek, kullanılan yüksek dozlu hormonların insan fizyolojisini temelinden sarstığını ifade etti.

KÜRESEL LOBİLERİN HEDEFİ ÇOCUKLAR
Sürecin sadece bireysel bir tercih olmadığını, arkasında devasa bir endüstri ve lobi desteği bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bayraktar, özellikle çocukların hedef alındığına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Zeki Bayraktar, "Dünya genelinde bir lobi faaliyeti yürütülüyor, çocuk yaştaki bireylere henüz reşit bile olmadan geri dönüşü olmayan ilaçlar veriliyor ve bu durum bir insanlık suçu teşkil ediyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayraktar, tıp dünyasının bu baskı karşısında bazen sessiz kaldığını ancak gerçeklerin gizlenemeyecek kadar ağır olduğunu aktardı.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 7

"PİŞMANIM" DEMEK YETMİYOR
Brönimann'ın yaşadığı dramın aslında binlerce genç için bir uyarı fişeği niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, "sıcak bölge" uyarısı yaparak ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Chris Brönimann, "Şu anki aklım olsa asla o kapıdan içeri girmezdim, hayatımı ve geleceğimi çaldılar" ifadelerini kullanarak gençlerin bu tür propagandalara karşı uyanık olması gerektiğini belirtti. Brönimann, kendisi gibi binlerce "detransitioner" pişman olup geri dönmek isteyen kişinin sesinin ana akım medya tarafından kısıldığını ancak A Haber aracılığıyla bu gerçeği haykırmak istediğini sözlerine ekledi.


BİLİMSEL GERÇEKLER VE KARANLIK SENARYOLAR
Prof. Dr. Zeki Bayraktar, konuşmasının devamında teknik detaylara girerek bu operasyonların uzun vadedeki kanser ve kemik erimesi gibi risklerini sıraladı. Zeki Bayraktar, "Vücudun doğal dengesiyle oynadığınızda bunun faturası çok ağır oluyor, bağışıklık sistemi çöküyor ve bireyler ömür boyu hastanelere mahkum hale getiriliyor" şeklinde konuştu.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 8

CHRİS BRÖNİMANN KİMDİR?

1969 yılında Almanya'da doğan Chris Brönimann, 5 yaşından itibaren İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamaya başladı.

1995-2021 yılları arasında İsviçre'nin en tanınan trans aktivistlerinden biri olarak öne çıkan Brönimann, 29 yaşında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Christian olan adını Nadia olarak değiştiren Brönimann, yaklaşık 30 yıl boyunca bu kimlikle yaşadı.

İsviçre devlet televizyonu SRF'de yayımlanan "Sex-Change – Wie Christian zu Nadia wurde?" adlı belgeselde ameliyat süreci ve sonrasındaki yaşamı yıllar boyunca takip edildi.

LGBT pişmanlığı! Chris Brönimann'dan A Haber'e kan donduran itiraf: Bedenimi paramparça ettiler 9

LGBT HAREKETİNİN SEMBOL İSMİ

Güçlü hitabet yeteneği sayesinde yüzlerce televizyon programına katılan, çok sayıda röportaj veren ve etkinliklerde yer alan Brönimann, uzun yıllar LGBT hareketinin sembol isimlerinden biri olarak gösterildi.

2024 yılında detransizyon sürecinde olduğunu açıklayan Brönimann, bugün yaşamına Chris adıyla devam ediyor. Sosyal, tıbbi, cerrahi ve yasal geçiş süreçlerinin tamamını deneyimleyen Brönimann, yaşadığı fiziksel ve psikolojik sorunları kamuoyuyla paylaşarak farkındalık çalışmaları yürütüyor.

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