AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesaj: CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırganlığının devam ettiğini söyleyen Çelik, "Barışın son saldırıları ile riske girdiğini görüyoruz." dedi. Sözü Çelik, CHP'deki krizlere ilişin ise "CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da düzenlenen "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşanan tartışmalara da değinen Çelik, "CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın eleştiriler, cevapları onlar değerlendirilir. Kamptan çıkan sonuç MYK'mızda, MKYK'mızda Cumhurbaşkanımız nezdinde değerlendirilir. Karşılıklı görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz, bu çok önemli.

Bu çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi için her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Çok geniş bir yelpazede bu kamp devam ediyor. Kampta her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseledir.

"CHP KENDİ MESELESİNİ KENDİ İÇERİSİNDE HALLETSİN"

CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonrasında Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Bu durum, bu tablo CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli mücadele ettik. Gerilimi artıranlarla sürekli mücadele ettik. Aşırılıklardan kaçınmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle çalışmaya gayret edeceğiz.