Rozetleri Başkan Erdoğan taktı! 3 belediye başkanı daha AK Parti'de
AK Parti'ye katılımlar sürüyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti saflarına katıldı. Belediye başkanlarının parti rozetlerini bizzat takan Başkan Erdoğan yeni katılımlarla ilgili, "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz." mesajını verdi.
Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, dün (24 Haziran) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın taktığı rozet ile AK Parti'ye katıldı.
Başkan Erdoğan, partiye katılımların devam edeceğini belirtirken, bugün yapılacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye geçecek 3 belediye başkanının isimleri belli oldu.
3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE KATILDI
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Partiye geçti.
ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Öte yandan bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında belediye başkanlarının parti rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan taktı.
"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"
Başkan Erdoğan yeni katılımlarla ilgili, "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz." mesajını verdi.
GENEL MERKEZ'E GELDİLER
AK Parti'ye katılacak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN A HABER'DE AÇIKLADI: 3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'DE
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesi konuşan İnan, terörle mücadelede yeni dönemin başlayacağını belirterek "Terörün tüm uzantılarıyla toplu bir tasfiye dönemine giriliyor" dedi.
Ayrıca AK Parti'ye yeni katılımların müjdesini veren İnan, "Bugün yapılacak İl Başkanları Toplantımızda bir il belediyemiz ve iki önemli ilçe belediyemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu harekete katılacaklar" diyerek açıklamalarını tamamladı.