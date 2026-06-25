Başkan Erdoğan'dan Muharrem Orucu İftar Programı'nda net mesaj: Yıl sonuna kadar 500 cemevine hizmet sunacağız

Başkan Erdoğan (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Müslümanlar olarak aşure gününü idrak ediyoruz. Kerbela'nın hüznünü kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanının benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır yaşıyoruz. Mümin, mümin kardeşi için sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir' buyuran peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Her vatandaşa aynı hissiyatla yaklaştık. Yıl sonuna kadar 500 Cemevine hizmet sunacağız. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz, samimi muhabbetimiz, kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum."

Ayrıntılar geliyor....