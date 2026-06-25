AK Parti Genel Sekreteri İnan A Haber'de: "Terörün tüm uzantılarıyla toplu bir tasfiye dönemine giriliyor!"
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Siyasi Partiler Kanunu'nda kapsamlı değişiklik hazırlığında olduklarını belirten İnan, mevcut düzenlemenin günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi. İnan, yeni anayasa çalışmalarının da sürdüğünü belirterek kapsamlı değerlendirmenin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Sapanca'da gerçekleştirilecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu. Siyaset gündeminin sıcak başlıklarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan İnan; terörle mücadeledeki kararlılıktan yeni sivil anayasa çalışmalarına, ekonomi gündeminden AK Parti'nin 25. yıl hedeflerine kadar pek çok konuda kritik mesajlar verdi.
KRİTİK KAMPIN ANA GÜNDEMİ: EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK
AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kamplarının Türk siyaseti için taşıdığı öneme değinen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Sapanca'da gerçekleştireceğimiz 33. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda başlıca konularımız; ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplum meseleleri olacak. Bu kamplar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin sorunlarını, taleplerini ve şikayetlerini tartıştığımız ve çözüme kavuşturduğumuz, siyasetin kalbinin attığı etkinlikler haline dönüştü" ifadelerini kullandı.
Kamptaki program akışına dair detaylar paylaşan İnan, "Kabine üyelerimizin milletvekillerimizi ve teşkilatımızı dinlediği bir format hazırladık. AK Parti'nin en önemli başarılarından biri olan siyasette sorun çözme kabiliyetini bu kampta da sergileyerek, hem partimize hem de Edirne'den Hakkari'ye tüm milletimize büyük bir ivme kazandıracağız" sözleriyle kampın hedeflerini aktardı.
"TERÖRÜN TÜM UZANTILARIYLA TOPLU BİR TASFİYE DÖNEMİNE GİRİLİYOR"
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İnan, "Geçtiğimiz bir senedir tüm toplantılarımızın temel konusu terörsüz Türkiye'ydi. Gelinen noktada çok kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin o tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Türk siyaseti yük olan değil yük alan bir siyaset tarzını gördü" ifadelerini kullandı.
Meclis takvimine işaret eden İnan, "Meclis kapanmadan önce bu yasal çerçeveyi Cumhur İttifakı olarak genel kurulla paylaşmayı amaçlıyoruz. Artık milli iradeyle birlikte terörün tüm uzantılarıyla, tüm illegal yapılarıyla yasal çerçeve içerisinde toplu bir tasfiye dönemine giriliyor. Bu, Türkiye'nin kendi egemenlik ve bağımsızlık sahası için çok özel bir süreçtir" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.
SİVİL ANAYASA VE SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA DEĞİŞİMLER KAPIDA
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan ve yeni anayasa vurgusu yapan Eyyüp Kadir İnan, "Partimizin 25. senesini idrak ederken, bu güçlü hikayeyi sivil bir anayasayla taçlandırmak milletimize, demokrasimize ve bu coğrafyaya olan borcumuzdur. AK Parti'nin demokrasi alanında verdiği çetin mücadeleyi yeni bir anayasayla nihayete erdirmek konusunda kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.
Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere de değinen İnan, "90'lı yılların ihtiyaçlarına göre hazırlanan bu metnin yerine, bugünün dinamizmini esas alan kapsamlı bir değerlendirmeyi en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni anayasayı ülkemize ve gençlerimize kazandırmak adına mutfak çalışmalarımız devam ediyor" sözleriyle anayasa reformunun sinyallerini verdi.