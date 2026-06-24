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AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu hafta sonu Sapanca'da gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" başlıkları altında gerçekleştirilecek. İstişarelere ağırlık verilecek kamp programında, milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 1

AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 2

Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikayen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak.

Toplantının resmi açılışı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 3

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 4

Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.

Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 5

BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK

Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.

Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 6

Böylece tüm katılımcılar, dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeleri doğrudan dinleme imkanı bulacak.

Programlar kapsamında Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor.

Kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilecek. Kamp programı, Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan 7

BAKANLAR, GERİ BİLDİRİMLERİ DİNLEME FIRSATI BULACAK

Bu yılki kampın önceki toplantılardan farklı olarak daha interaktif bir yapıda planlandığı öğrenildi.

Parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.

Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.

Kampa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

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