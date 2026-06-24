AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu hafta sonu Sapanca'da gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" başlıkları altında gerçekleştirilecek. İstişarelere ağırlık verilecek kamp programında, milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.
AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti.
Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikayen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak.
Toplantının resmi açılışı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.
Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.
Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.
Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.
BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK
Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.
Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.