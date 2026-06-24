AK Parti kampında vatandaşın sesi masada! Program netleşti açılış Başkan Erdoğan'dan

Kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilecek. Kamp programı, Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Programlar kapsamında Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor.

Böylece tüm katılımcılar, dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeleri doğrudan dinleme imkanı bulacak.

BAKANLAR, GERİ BİLDİRİMLERİ DİNLEME FIRSATI BULACAK

Bu yılki kampın önceki toplantılardan farklı olarak daha interaktif bir yapıda planlandığı öğrenildi.

Parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.

Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.

Kampa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.