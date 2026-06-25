Faili meçhul cinayetlerde düğüm çözülüyor: 19 dosya aydınlatıldı

Yapılan açıklamada, toplum vicdanını derinden etkileyen faili meçhul cinayetler ile kayıp şahıs vakalarının aydınlatılmasının en önemli öncelikler arasında bulunduğu vurgulandı. Bu doğrultuda, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından geçmiş yıllara ait dosyaların titizlikle yeniden incelendiği belirtildi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

19 CİNAYET AYDINLATILDI Bu kararlılıkla, Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Kısa zamanda elde edilen bu başarı, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devletimizin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucudur. Bu vesileyle, omuz omuza çalıştığımız başta İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca çok sayıda şüpheli dosya raftan indirilerek yeniden incelemeye alındı (AA)

"638 DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR"



Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce "Özel Çalışma Ekipleri" görev yapmaktadır.



İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."