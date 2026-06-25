Hasarlı 16 katlı binada kontrollü yıkım! 500 kilo patlayıcı kullanıldı

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İnşaatı 1980 yılında tamamlanan bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı belirlenince yapı hakkında yıkım kararı verildi.

DAİMFED Yıkım Komisyonu Başkanı Seyfettin Can, binanın deprem nedeniyle ağır hasar gördüğünü belirterek, "Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı tespit edildi. Bu nedenle kontrollü yıkım kararı alındı. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 bin 700 delik açılarak 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi" dedi.