İZBETON soruşturmasında 6 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.