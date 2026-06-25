Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler paylaşılırken, yetkili kurumlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.