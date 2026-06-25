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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler paylaşılırken, yetkili kurumlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.22'de 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 9,13 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

MALATYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak duyurdu. Deprem saat 16.22.37'de kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 9,13 kilometre olarak ölçüldü.

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Battalgazi (Malatya)
  • Tarih:2026-06-25
  • Saat:16:22:37 TSİ
  • Enlem:38.28333 N
  • Boylam:38.59056 E
  • Derinlik:9.13 km

Sarsıntının yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. (Foto: A Haber)Sarsıntının yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. (Foto: A Haber)

MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ NERESİ?

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri şu şekilde sıralandı:

İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe(KM)
Malatya Battalgazi Tanışık 1.55
Malatya Battalgazi Pelitli 2.38
Malatya Pütürge Kavaklıdere 3.92
Malatya Battalgazi Hisartepe 5.06
Malatya Battalgazi Alhanuşağı 5.16

AFAD 25 Haziran son depremler listesi (Görsel: AA)AFAD 25 Haziran son depremler listesi (Görsel: AA)

25 HAZİRAN SON DEPREMLER TABLOSU (AFAD)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-06-25 16:22:37 38.28333 38.59056 9.13 MW 4.0 Battalgazi (Malatya)
2026-06-25 15:50:15 39.53317 26.10417 7.9 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-25 15:43:31 38.40889 25.38611 7.22 ML 2.4 Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-25 14:58:21 38.96417 37.38722 7.3 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2026-06-25 13:53:19 38.48889 39.32444 6.98 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2026-06-25 12:55:26 38.74167 36.55222 6.17 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-25 12:42:25 39.60861 27.4925 7.79 ML 1.2 İvrindi (Balıkesir)
2026-06-25 12:32:06 39.02167 25.9375 6.46 ML 2.0 Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-25 11:58:47 39.89833 33.41333 6.96 ML 0.7 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-06-25 11:39:29 37.94 38.32556 7.0 ML 1.1 Merkez (Adıyaman)
2026-06-25 11:33:33 38.08889 36.50944 6.96 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-25 11:05:32 41.10333 32.65806 7.0 ML 1.0 Merkez (Karabük)
2026-06-25 10:46:48 38.27806 38.22417 7.05 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-25 10:37:44 37.62306 36.77639 7.78 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-06-25 10:31:40 39.59222 26.02889 6.79 ML 1.3 Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-25 09:56:55 37.94083 28.50611 6.99 ML 1.2 Kuyucak (Aydın)
2026-06-25 09:47:38 38.46778 39.30528 6.93 ML 1.2 Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)
2026-06-25 09:31:38 39.11694 28.30944 9.31 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-25 09:23:06 37.85472 26.83583 7.75 ML 1.3 Ege Denizi - [25.08 km] Seferihisar (İzmir)
2026-06-25 08:51:52 37.8775 26.89083 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [21.71 km] Seferihisar (İzmir)
2026-06-25 07:02:31 38.75667 36.55694 7.0 ML 0.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-25 06:57:01 38.81694 37.25111 7.69 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2026-06-25 06:32:14 38.48722 31.81972 6.99 ML 0.8 Ilgın (Konya)
2026-06-25 06:28:30 36.89972 29.28611 7.0 ML 0.9 Çameli (Denizli)
2026-06-25 06:12:13 38.26778 38.26389 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

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