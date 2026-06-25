Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi?
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler paylaşılırken, yetkili kurumlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.22'de 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 9,13 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
MALATYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak duyurdu. Deprem saat 16.22.37'de kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 9,13 kilometre olarak ölçüldü.
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Battalgazi (Malatya)
- Tarih:2026-06-25
- Saat:16:22:37 TSİ
- Enlem:38.28333 N
- Boylam:38.59056 E
- Derinlik:9.13 km
MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ NERESİ?
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri şu şekilde sıralandı:
|İl
|İlçe
|Yerleşim Yeri Adı
|Mesafe(KM)
|Malatya
|Battalgazi
|Tanışık
|1.55
|Malatya
|Battalgazi
|Pelitli
|2.38
|Malatya
|Pütürge
|Kavaklıdere
|3.92
|Malatya
|Battalgazi
|Hisartepe
|5.06
|Malatya
|Battalgazi
|Alhanuşağı
|5.16
25 HAZİRAN SON DEPREMLER TABLOSU (AFAD)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-06-25 16:22:37
|38.28333
|38.59056
|9.13
|MW
|4.0
|Battalgazi (Malatya)
|2026-06-25 15:50:15
|39.53317
|26.10417
|7.9
|ML
|1.2
|Ayvacık (Çanakkale)
|2026-06-25 15:43:31
|38.40889
|25.38611
|7.22
|ML
|2.4
|Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)
|2026-06-25 14:58:21
|38.96417
|37.38722
|7.3
|ML
|1.8
|Gürün (Sivas)
|2026-06-25 13:53:19
|38.48889
|39.32444
|6.98
|ML
|1.1
|Sivrice (Elazığ)
|2026-06-25 12:55:26
|38.74167
|36.55222
|6.17
|ML
|1.6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-25 12:42:25
|39.60861
|27.4925
|7.79
|ML
|1.2
|İvrindi (Balıkesir)
|2026-06-25 12:32:06
|39.02167
|25.9375
|6.46
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-06-25 11:58:47
|39.89833
|33.41333
|6.96
|ML
|0.7
|Yahşihan (Kırıkkale)
|2026-06-25 11:39:29
|37.94
|38.32556
|7.0
|ML
|1.1
|Merkez (Adıyaman)
|2026-06-25 11:33:33
|38.08889
|36.50944
|6.96
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-06-25 11:05:32
|41.10333
|32.65806
|7.0
|ML
|1.0
|Merkez (Karabük)
|2026-06-25 10:46:48
|38.27806
|38.22417
|7.05
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-06-25 10:37:44
|37.62306
|36.77639
|7.78
|ML
|1.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2026-06-25 10:31:40
|39.59222
|26.02889
|6.79
|ML
|1.3
|Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-06-25 09:56:55
|37.94083
|28.50611
|6.99
|ML
|1.2
|Kuyucak (Aydın)
|2026-06-25 09:47:38
|38.46778
|39.30528
|6.93
|ML
|1.2
|Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)
|2026-06-25 09:31:38
|39.11694
|28.30944
|9.31
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-25 09:23:06
|37.85472
|26.83583
|7.75
|ML
|1.3
|Ege Denizi - [25.08 km] Seferihisar (İzmir)
|2026-06-25 08:51:52
|37.8775
|26.89083
|7.0
|ML
|3.4
|Ege Denizi - [21.71 km] Seferihisar (İzmir)
|2026-06-25 07:02:31
|38.75667
|36.55694
|7.0
|ML
|0.8
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-25 06:57:01
|38.81694
|37.25111
|7.69
|ML
|1.7
|Gürün (Sivas)
|2026-06-25 06:32:14
|38.48722
|31.81972
|6.99
|ML
|0.8
|Ilgın (Konya)
|2026-06-25 06:28:30
|36.89972
|29.28611
|7.0
|ML
|0.9
|Çameli (Denizli)
|2026-06-25 06:12:13
|38.26778
|38.26389
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)