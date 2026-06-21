Adana’da feci kaza! Otomobil tankerin altına girdi! 1 ölü 2 yaralı

Adana’da TAG Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin yakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü Hasan Yaman hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 çocuğu yaralandı. Gece saatlerinde Seyhan ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil tankerin altına girerek hurdaya dönerken, baba olay yerinde yaşamını yitirdi, çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yaşanan korkunç trafik kazası bir aileyi dağıttı. TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde Hasan Yaman yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç adeta kağıt gibi ezilerek tankerin altına girdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN ÇOCUKLAR ÇIKARILDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan E.Y. (9) ve N.Y.'yi (5) yaralı olarak kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan Hasan Yaman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz babanın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan iki çocuğun sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.