Adana'da 20 yıl önce ortadan kaybolan İlyas Günal dosyasında düğüm çözüldü. Menfezde bulunan kemiklerin Günal'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından emniyet ekipleri, yıllar süren titiz çalışma sonucu cinayetin izini sürdü. Geçmişe dönük HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve DNA incelemeleriyle faili meçhul dosya yeniden açıldı. Soruşturmada elde edilen bulgular, talihsiz gencin kaybolduğu gün yanında bulunan yakın arkadaşlarını işaret etti. 20 yıllık sır perdesi aralanırken, cinayetle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Adana'da 20 yıldır çözülemeyen İlyas Günal cinayetinde sır perdesi aralandı. 2006 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İlyas Günal'ın akıbeti, yıllar sonra bulunan kemik parçaları ve yapılan DNA incelemeleri sayesinde ortaya çıktı.

Olayın başlangıcı 12 Ekim 2021 tarihinde Sarıçam ilçesinde otoyol kenarındaki bir menfezde bulunan insan kemiklerine dayanıyor. Kimliği belirsiz kemik parçaları üzerinde yapılan detaylı incelemelerde elde edilen DNA örnekleri, 18 Şubat 2006'dan bu yana kayıp olan ve hakkında 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp başvurusu yapılan İlyas Günal'ın ailesinden alınan örneklerle eşleşti. Böylece bulunan kemiklerin İlyas Günal'a ait olduğu kesinleşti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden ele alarak Günal'ın kaybolduğu döneme ait tüm verileri mercek altına aldı. Özellikle kemiklerin bulunduğu bölgede yapılan HTS (baz istasyonu) incelemeleri, soruşturmada kritik rol oynadı. Yapılan çalışmalarda, Günal'ın kaybolduğu gün birlikte hareket ettiği belirlenen kişilerin, cesedin bulunduğu menfez çevresinde sinyal verdiği tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 9 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda V.A., M.Y., F.A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V.K. ve Ö.Ç. isimli 9 şüpheli gözaltına alınırken, M.E.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.Ö. savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. V.A., M.Y. ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.