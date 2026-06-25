Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! PKK'nın tasfiyesinde "eş zamanlılık" modeli
Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması hedefiyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı desteğiyle şekillenen süreçte, yasal adımlar için geri sayım başladı.Yeni evrede, silah bırakma sürecini güçlendirecek yasal ve yönetsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. "Önce silah bırak, sonra çerçeve yasa" modelinin esnetilerek eş zamanlı bir sürece geçilmesi planlanıyor. İşte Türkiye'yi bekleyen yeni sürecin detayları...
Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması hedefiyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI SÜREÇTE KRİTİK ROL OYNADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı desteğiyle şekillenen süreçte, bugüne kadar atılan adımların ardından kritik gelişmelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.
YASAL ADIMLAR İÇİN GERİ SAYIM
Sürecin yeni evresi, hem siyasi hem de toplumsal açıdan önemli bir dönüm noktası olacak. Önümüzdeki günlerde sürece ilişkin yasal adımların atılması bekleniyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldığı köşe yazısında sürece ilişkin yeni detayları paylaştı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
- Fikri hazırlık çabaları, toplumun nabzını tutma faaliyetleri, iç ve dış gelişmeleri gözeterek seri adımlar atma gerekliliği ve milli hassasiyetler birlikte el alınacak.
"Önce silah bırak, sonra çerçeve yasa çıksın" şeklindeki ön şarta endeksli model bir nebze esnetilecek.
- Bir bakıma "Eş zamanlılık" modeline geçilecek.
- Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması halinde muhatap olacakları yasal ve yönetsel prosedürler ete kemiğe büründürülecek.
"YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ KADAR İNŞALLAH YETİŞTİRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemeler Meclis kapanmadan gelir mi?" sorusu üzerine, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz." dedi.
AK PARTİLİ GÜLER: EŞ ZAMANLI OLACAK
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de sürece ilişkin konuşurken "Eş zamanlı olacak. Silah bırakma sürecini güçlendirecek, yapısal, geçici ve müstakil bir kanuni düzenleme" ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: YASAL ÇERÇEVE OLUŞMASI GEREKİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak, bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşması ile ilgili olarak bir değerlendirmemiz var." dedi.