Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! PKK'nın tasfiyesinde "eş zamanlılık" modeli

Sürecin yeni evresi, hem siyasi hem de toplumsal açıdan önemli bir dönüm noktası olacak. Önümüzdeki günlerde sürece ilişkin yasal adımların atılması bekleniyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldığı köşe yazısında sürece ilişkin yeni detayları paylaştı.

Sürecin noktalanmasıyla Türkiye'de ʺterörʺ kavramı tarihe karışacak (AA)

ÖMER ÇELİK: YASAL ÇERÇEVE OLUŞMASI GEREKİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak, bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşması ile ilgili olarak bir değerlendirmemiz var." dedi.