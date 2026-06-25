Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleri hayata geçirilirken, manastır yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı. Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sümela Manastırı'nda ziyaretçilerin güvenliğini artırmak ve kültürel mirasın korunmasını güçlendirmek amacıyla yürütülen bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

"Sümela Manastırı'nı, ziyaretçilerimizin güvenliği ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla yürüttüğümüz bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yamaçlarda gerçekleştirilen kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle bu eşsiz miras alanını daha güvenli hale getirdik.

Koruma ve ziyaret dengesini esas alan anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde, Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu benzersiz mirasta, ziyaretçilerimizi en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirasımızı aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."