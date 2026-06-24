Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı. BAŞKAN ERDOĞAN: ZİRVEDE TRUMP'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞEBİLİRİZ Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için ise öngörülen yasal düzenlemeleri Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacaklarını açıkladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Başkan Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi.