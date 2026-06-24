Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi mesajı: Trump ile baş başa görüşebiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.
Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için ise öngörülen yasal düzenlemeleri Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacaklarını açıkladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Başkan Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi.
TRUMP DUYURMUŞTU: TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını ilk kez kendi açıkladı. Trump, "Türkiye'ye gideceğim, bu yılın belirli bir zaman diliminde de Çin'i ziyaret edeceğim" dedi.
DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA OLACAK
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılmasının beklendiği zirve öncesi başkent genelinde bakım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Zirveye katılacak, aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı misafirlerin iniş yapacağı Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve Mürted Hava Meydanı ile zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak güzergahlarda, asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİDEKİ GÜCÜ
Zirve yalnızca NATO açısından değil, Türkiye'nin diplomatik gücü açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, "Bu tarihi zirve Türkiye'nin diplomasinin merkezi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterecek" değerlendirmesinde bulunuyor.