Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Can Dalton için iade talebi Rusya’ya yeniden iletildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile yapılan görüşmelerin ardından adli yardımlaşmayı güçlendirecek İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ile adli yardımlaşmayı geliştirmeye yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirtti. Heyetler arası görüşmelerin ardından imzalanan protokolün iki ülke arasındaki adli iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade eden Gürlek, sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Görüşmelerde organize suç örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen mücadeleye dikkat çektiklerini belirten Gürlek, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetlerini Rus makamlarına ilettiklerini ifade etti.