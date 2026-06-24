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Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Can Dalton için iade talebi Rusya’ya yeniden iletildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Can Dalton için iade talebi Rusya’ya yeniden iletildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile yapılan görüşmelerin ardından adli yardımlaşmayı güçlendirecek İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını açıkladı. Gürlek, “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade talebi bulunan şahısların Türkiye’ye iadesi yönündeki taleplerin Rus makamlarına yeniden iletildiğini de belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile yapılan görüşmelerin ardından adli yardımlaşmayı güçlendirecek İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ile adli yardımlaşmayı geliştirmeye yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirtti. Heyetler arası görüşmelerin ardından imzalanan protokolün iki ülke arasındaki adli iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade eden Gürlek, sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Görüşmelerde organize suç örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen mücadeleye dikkat çektiklerini belirten Gürlek, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetlerini Rus makamlarına ilettiklerini ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CAN DALTON'IN İADESİ TALEBİMİZİ RUS MAKAMLARINA YENİDEN BİLDİRDİK"
Bakan Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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