Ankara'da DEAŞ operasyonu: 1 ölü 1 yaralı | TikTok üzerinden eylem talimatı

Olay, dün sabah, Haymana'nın Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. DEAŞ şüphelisi M.K. ile eşi N.K.'nin bulundukları adrese Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerden Muhammed K'nın öldüğü, eşi N.K.'nin ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerine ateş açan M.K öldürüldü (İHA)

TİK TOK ÜZERİNDEN EYLEM TALİMATI

DEAŞ terör örgütü yöneticisi Ismael J.K.A.'nın Türkiye'deki DEAŞ mensubu terörist Muhammed K'ye Tik Tok üzerinden eylem talimatı verdiği ortaya çıktı.

DEAŞ DERGİSİNE BAĞLI SOHBET ORTAMINA KATILDI

Ayrıca, 2 farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin, kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı da tespit edildi.



'sfyn.b..uyeyne' rumuzlu 'gizli' Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibatının bulunduğu belirlendi.