Bakan Gürlek’ten net mesaj: Yargı paketi ayrı, Terörsüz Türkiye ayrı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesi ve 12. Yargı Paketi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" süreci ile yargı paketine yönelik çalışmaların birbirinden bağımsız yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, “Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara dair bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MECLİS YÜRÜTÜYOR" Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi ile ilgili "Terörsüz Türkiye" sürecine de açıklık getirdi. Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine yönelik çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.