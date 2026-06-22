CHP'deki grup toplantısı krizinde yeni perde! Özel'den flaş karar: MYK'da yapılacak

Partinin kalesi olarak görülen İzmir'de yeni il başkanının atanmasıyla başlayan krizin bir "çıkar kavgası" olduğunu vurgulayan Müderrisoğlu, "İzmir'deki tablo ibret verici. Ortada siyasi ya da ideolojik değil, tamamen bir çıkar kavgası var. İsimler birbirlerinin yakasına, hatta yeni atanan il başkanının bile yakasına yapışacak kadar uç noktaya gitmiş vaziyetteler. Anahtarı saklamalar, partiye almamalar ve sonrasında yaşanan arbede... İzmir'de uzlaşma adı altında tam bir alan dağıtımına dayalı yozlaşma var" ifadelerini kullandı.

İSTİFA DALGASI VE AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİASI

CHP'deki bu kaostan rahatsız olan bazı isimlerin farklı yollar aradığını kaydeden Müderrisoğlu, "Kimi bu tartışmayı içine sindiremediği için, kimi yeni kurulacak partiye geçiş için, kimisi ise 'Bu şartlar altında burada siyaset yapma imkanımız kalmadı' diyerek ayrılmayı düşünüyor. Tıpkı daha önce olduğu gibi, ideolojik olarak CHP çizgisinden gelse de halka hizmetin ideolojinin ötesinde olduğunu gören isimlerin AK Parti'ye geçişleri gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FLAŞ KARAR: TBMM'DE YAPILACAK

CHP'deki grup toplantısı krizinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre; Özgür Özel grup toplantısını yapma kararı aldı. Özel yarın, TBMM'de grup toplantısı yapacak.