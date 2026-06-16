Yargıtay'dan doğum kontrol hapı kararı! Ankara'daki davada çok konuşulacak sonuç

Ankara'da davacı koca, eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini evlenmeden önce kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, kocanın iddialarını ispatlayamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. İstinaf ve Yargıtay da kararı hukuka uygun buldu.

Davacı koca, dava dilekçesinde eşinin ortak konutu terk ettiğini, psikolojik sorunları bulunduğunu, en küçük tartışmada kendisine zarar vermeye çalıştığını ve araçla seyahat ettikleri sırada direksiyona müdahale ederek kaza yaptırmaya çalıştığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA Davacı koca, eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini evlenmeden önce kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını iddia ederek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Kadın ise eşiyle arasında sorun bulunmadığını, davanın eşinin ailesinin etkisiyle açıldığını belirterek davanın reddini istedi. Kadın ayrıca eşinin ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini, kendisine şiddet uyguladığını, telefonunu aldığını ve son tartışmada gece vakti babaevine bıraktığını ileri sürdü.

Fotoğraf: AA İDDİALARINI İSPATLAYAMADI Ankara 24'üncü Aile Mahkemesi, davacı kocanın boşanma talebine dayanak yaptığı iddiaları ispatlayamadığına hükmetti. Mahkeme, erkeğin tanıklarının iddiaları doğrulayacak nitelikte görgüye dayalı bilgi vermediğini, buna karşılık kadın tanıklarının anlatımlarının erkeğin eşine şiddet uyguladığı yönündeki savunmaları desteklediğini değerlendirdi. Mahkeme, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışların erkekten kaynaklandığı, kadına yüklenebilecek herhangi bir kusurun ise ispatlanamadığı gerekçesiyle boşanma davasını reddetti.