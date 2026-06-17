Yargıtay'dan emsal karar: Bu alanlarda çalışanlara da ihbar tazminatı yolu açıldı
Yargıtay, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
Bir çiftlikte çalışan karı-koca, işlerine tazminatsız şekilde son verildiğini öne sürerek dava açtı.
Davacılar çiftlikte yaklaşık 5 yıl boyunca kesintisiz çalıştıklarını belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etti.
Davalı çiftlik sahibi ise çalışanların yaptıkları işlerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.
YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
1. İş Mahkemesi, davacılardan birinin seyis olarak çalıştığı, diğerinin ise ev hizmetlerinde görev yaptığı gerekçesiyle İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağına karar verdi.
Mahkeme, bu nedenle tazminat taleplerini reddetti.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Yargıtay kararında iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedildiğinin anlaşıldığı, ancak işverenin feshin haklı nedene dayandığını ispatlayamadığı belirtildi.
İHBAR TAZMİNATI ALABİLECEKLER
Kararda davacıların yaptıkları işlerin niteliği nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamasalar da Türk Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında ihbar tazminatı alabilecekleri vurgulandı.
Yargıtay kararında, "Davacılar kıdem tazminatına hak kazanamasa da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 432 ve 438. maddeleri uyarınca ihbar tazminatı hakkı kazandıklarından söz konusu alacağın hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir" ifadelerine yer verildi.
KARAR NEDEN ÖNEMLİ?
Karar, İş Kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işlerinde çalışanların ihbar tazminatı talepleri açısından emsal niteliği taşıyor.
Yargıtay, İş Kanunu hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda da Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ihbar tazminatı hakkı doğabileceğini ortaya koymuş oldu.