Yargıtay'dan emsal karar: Bu alanlarda çalışanlara da ihbar tazminatı yolu açıldı

Bir çiftlikte çalışan karı-koca, işlerine tazminatsız şekilde son verildiğini öne sürerek dava açtı.

Davacılar çiftlikte yaklaşık 5 yıl boyunca kesintisiz çalıştıklarını belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı çiftlik sahibi ise çalışanların yaptıkları işlerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.