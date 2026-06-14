Kılıçdaroğlu arınmada gaza basıyor! CHP’de yeni haftada sıra onlara gelecek

Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilini çarşamba günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden CHP MYK, cuma günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer için de aynı adımı attı. Butlan kararı sonrası disipline sevk edilen partili sayısı 11'e yükselirken, yeni haftada "arınma" sürecinin il başkanlarına da sıçraması bekleniyor.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, partili kaynakların aktardığı bilgiler CHP MYK'nın önümüzdeki haftanın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle beraber görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planladığını belirtiyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek veren iki il başkanlığı, TBMM önünde partililerin karşı karşıya getirildiği kaotik sürecin baş sorumluları arasında görülüyor.

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CEMİL TUGAY VE MUSTAFA BOZBEY İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

İki il başkanının tüzüğün 63. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde MYK eliyle doğrudan disipline sevk edilmeleri bekleniyor. Buna ek olarak disiplin sevklerinin yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, yeni haftada milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik yeni ihraç taleplerinin de görülebileceği aktarıldı. Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı bu kapsamda kulislerde ön plana çıkıyor.

"2 AYA ARINMA BİTER"

CHP'deki arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, "Bu süreci uzatmak partiye zarar verir. Bir an önce arınmayı tamamlayarak ülke gündemine dönmemiz gerekiyor. Kemal Bey kimseye karşı ön yargılı değil ancak partinin adını kirletenlere karşı da son derece net bir tutum içerisinde" bilgisini paylaştı.