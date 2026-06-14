Bakan Kurum İzmit Körfezi'ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

Dalış sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, "2022 yılında Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde İzmit Körfezimizde, Kocaeli'nde Körfezimizi temizlemek üzere Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir proje başlattık. Aslında başlatmış olduğumuz proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Hamdolsun, bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük: Artık denizin dibinde deniz çayırları, orada denizyıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının ekosistemi yeniden canlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi" dedi.





"DENİZ NEFES ALMAYA BAŞLADI"

Müsilaj sonrası hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan temizliğin Marmara için başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, gerçekten bu projeye, Kocaeli'mize, Marmara'mıza ayrı bir önem, destek verdiler. Burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8'e ulaşmak. Yani projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Daha önce görmediğimiz balıkları, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı. Sahilimizde tüm Kocaelili vatandaşlarımız tertemiz, Marmara Denizi'nin o güzel, masmavi görüntüleri eşliğinde kötü kokuların olmadığı bir ortamda gezme imkanına erişecekler" diye konuştu.



COP31'DE TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİ GÖRECEK

Bakan Kurum, dip çamuru temizliğinin Türkiye'nin ev sahipliğinde kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecinde 'Denizler ve Okyanuslar' başlığına örnek bir uygulama olarak dünyaya tanıtılacağının altını çizdi:



COP31 Başkanlığıyla birlikte, denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek; bu projeyle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak. Tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre sevgisi nedir? Sözde çevreci değil; fiilen, aktif, somut adımlar atan, aksiyona ve uygulamaya dayalı çevrecilik nasıl olur? Tüm dünyaya gösteriyor olacağız. Artık söylemden taahhüde geçildiği, uygulamaya geçildiği; gelinen bu süreçte hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerektiğini de tüm dünyaya buradan haykırıyor olacağız.