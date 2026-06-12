Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Sevgili Edirneliler, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılış ve yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Allah'a hamt olsun.

Edirne'nin her ilçesinde her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız, bu teveccühünüz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde de Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir, Tunca gibidir.

Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.