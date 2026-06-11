Gülistan Doku cinayetinde kritik temas! 7 ay önce WhatsApp'tan aramış

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında, eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abarakov'un da aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturmada, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde ilginç detaylar olduğu ortaya çıktı.

Sonel'in ifadesinde Umut Altaş ve çevresindekilerin uyuşturucu kullandığına dair sözleri dikkat çekti. Sonel, "Tunceli'de arkadaşlık yaptığımız dönemde benim bildiğim kadarıyla Umut Altaş ve ismini Ekincan olarak bildiğim ancak soy isminin Kılıç olarak hatırladığım ve hatırlamadığım başkaları uyuşturucu madde kullanıyorlardı ve beni bu ortamlara sokmazlardı. Bu kişiler uyuşturucuyu genelde sanayide kullanırlardı. Kullandıkları aparatları da mesire alanlarındaki ağaçların altlarına atarlardı" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, savcılıktaki ifadesinde Mustafa Türkay Sonel, ABD'de tutuklu olan firari Umut Altaş ile şuanda herhangi bir samimiyetinin olmadığını belirterek, "Bundan yaklaşık 6-7 ay (gözaltı operasyonu yapılmadan) önce Umut beni yurt dışı numarası ile whatsapp'tan arayarak borç para istedi. O tarihten sonra bir daha kendisiyle görüşmedim. Hatta bu konuyu Uğurcan Açıkgöz ile de paylaştım. Uğurcan'a ne alaka ne yollayacağım şeklinde konuşarak güldük. Bu arada ben borç para istediğinde 2.000-3.000 TL isteyeceğini düşünürken, benden 10.000 dolar para istedi. Ben öğrenci bir insanım bu kadar paranın bende olması zaten mümkün değildir" dedi.

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"BABAN KARDEŞİMİ BULUR DEĞİL Mİ"

Tutuklu valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde dikkat çeken Aygül Doku'nun Gülistan için söylediği sözleri oldu. Sonel, "Aygül Doku ile öğretmen evine karşılaştım. Bana naif bir dille 'Ablacım baban kardeşimi bulur di mi' dedi. Ben de 'Bulunur ablacım, biz de bunu istiyoruz, neden bulunmasın' dedim. Gülistan'ın gözü yaşlı annesinin bir damla gözyaşına ben kurban olurum. Ben Doku ailesine kızmıyorum, çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum" dedi.

Sonel'in ifadesinde, babasının koruma ekibiyle olan ilişkisi de dikkat çekiyor. Mustafa Türkay Sonel, koruma polislerle olan ilişkisini şu sözlerle anlattı:

"Şükrü'nün ekibinde bulunan kişilerle benim aram genel olarak iyiydi. Bazılarıyla dışarıda okey ve futbol oynardık. Bir polis memuru, bizim diğer özel işlerimizle de ilgilenirdi."

"TRAFİK CEZALARININ İPTALİ İÇİN BENİ ARIYORLARDI

Bir araba gruplarının olduğunu ve neredeyse her akşam arabayla gezdiklerini söyleyen Sonel, "O dönem ki arkadaşlarımdan yalnızca Uğurcan Açıkgöz ile görüşüyorum. Diğer arkadaşlarımla şuan görüşmeme sebebim ise benden sürekli olarak yedikleri trafik cezalarının iptal edilmesini istemeleri ve beni bu konuda rahatsız etmeleridir" sözleri dikkat çekti.