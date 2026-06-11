RTÜK'ten SZC TV'ye idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren ve 8 Mayıs'ta yayımlanan SZC TV'deki "Özel Röportaj" adlı programı inceledi. RTÜK, yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten kanala idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, SZC TV'de yayınlanan "Özel Röportaj" adlı programda yer verilen bazı iddialara ilişkin yayın ihlallerinin değerlendirildiği açıklandı.

"DOĞRULANMAMIŞ İDDİALARI YAYINLADI"

Konuyla ilgili olarak RTÜK'ten yapılan açıklamada, "08.05.2026 tarihli yayında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan, kaynağı gösterilmeyen ve doğruluğu teyit edilmeyen iddialara yer verilmiştir. Söz konusu yayında; Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Sayın Cumhurbaşkanımızla "kriptolu telefon" üzerinden görüştüğü, bu görüşmelerin kayıt altına alındığı, yargısal süreçlere ilişkin gizli bilgilerin aktarıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın manipülatif yönlendirmelerle yanlış bilgilendirildiği ve devlet mekanizmasının bu şekilde yönlendirildiği yönünde ciddi iddialar gündeme getirilmiştir. Üst Kurul değerlendirmesinde, SZC TV'nin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmediği; doğrulanmamış bilgi ve iddiaları yayınlamaktan kaçınmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda SZC TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgiye erişimiyle anlam kazanır. Kamu görevlilerini, yargı süreçlerini ve devlet kurumlarını hedef alan ağır iddiaların, herhangi bir araştırma ve doğrulama yapılmaksızın yayınlanması; basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi toplumda sağlıklı kanaat oluşumunu da zedelemektedir" denildi.