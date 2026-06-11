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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: Adana il teşkilatı feshedildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: Adana il teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana il teşkilatının feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte partinin feshedilen il teşkilatı sayısı 20 oldu.
MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" dedi.

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