Karalama kampanyasının perde arkasını A Haber'de anlattı! İşte 128 milyar dolar gerçeği

"BÖYLE BİR ŞEY YOK!"

128 milyar nerede diye son günlerde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya başlandı. Bu tamamıyla art niyetli bir söylem. Ortada kaybolan, buharlaşan, yok olan bir 128 milyar yok. Böyle bir şey yok. Ancak vatandaşın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Bu kafası karıştırılan vatandaşların sanki bu 128 milyarın ortadan kaybolduğu buharlaştığı yok olduğu ve çalındığı izlenimi verilmek isteniyor.