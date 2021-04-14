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Karalama kampanyasının perde arkasını A Haber'de anlattı! İşte 128 milyar dolar gerçeği

Son dakika haberi... lideri üzerinden neden algı operasyonu yapıyor? Merkez Bankası’nın verilerine rağmen neden dezenformasyon yapıyorlar? Veriler ortadayken neden asılsız bir kampanya başlatıldı? Ne amaçlıyorlar? Milletvekili , perde arkasını canlı yayınında anlattı. Savaş, "Kaybolan buharlaşan bir 128 milyar dolar yok" ifadelerini kullanarak "olmadığını kendileri de biliyor" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Karalama kampanyasının perde arkasını A Haber'de anlattı! İşte 128 milyar dolar gerçeği

lideri üzerinden neden algı operasyonu yapıyor? Merkez Bankası'nın verilerine rağmen neden dezenformasyon yapıyorlar? Veriler ortadayken neden asılsız bir kampanya başlatıldı? Ne amaçlıyorlar? Milletvekili , perde arkasını canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BÖYLE BİR ŞEY YOK!"

128 milyar nerede diye son günlerde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya başlandı. Bu tamamıyla art niyetli bir söylem. Ortada kaybolan, buharlaşan, yok olan bir 128 milyar yok. Böyle bir şey yok. Ancak vatandaşın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Bu kafası karıştırılan vatandaşların sanki bu 128 milyarın ortadan kaybolduğu buharlaştığı yok olduğu ve çalındığı izlenimi verilmek isteniyor.

"GÖLGELEMEK İSİTOYORLAR"

Ülkemiz 2020 yılında pandemiyle mücadele konusunda çok önemli işler yaptı. Dünyaya örnek olacak sağlık alanında çok önemli işler yaptı. Ekonomide de çok önemli işler yaptı. Bunu gölgelemek bunu perdelemek amacıyla yapılan art niyetli söylemler hem ülke ekonomisine zarar vermekte hem de çok önemli bir kurumumuz olan Merkez Bankası'na da zarar vermekte.

"KENDİLERİ DE BİLİYORLAR"

Kaybolan bir döviz rezervi olmadığını kendileri de biliyor. Ellerinde bir şey yok algı operasyonu yapıyorlar.

İşte 128 milyar dolar gerçeği İŞTE 128 MİLYAR DOLAR GERÇEĞİ

İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği

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