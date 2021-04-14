Karalama kampanyasının perde arkasını A Haber'de anlattı! İşte 128 milyar dolar gerçeği
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası üzerinden neden algı operasyonu yapıyor? Merkez Bankası’nın verilerine rağmen neden dezenformasyon yapıyorlar? Veriler ortadayken neden asılsız bir kampanya başlatıldı? Ne amaçlıyorlar? AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Savaş, "Kaybolan buharlaşan bir 128 milyar dolar yok" ifadelerini kullanarak "olmadığını kendileri de biliyor" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası üzerinden neden algı operasyonu yapıyor? Merkez Bankası'nın verilerine rağmen neden dezenformasyon yapıyorlar? Veriler ortadayken neden asılsız bir kampanya başlatıldı? Ne amaçlıyorlar? AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BÖYLE BİR ŞEY YOK!"
128 milyar nerede diye son günlerde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya başlandı. Bu tamamıyla art niyetli bir söylem. Ortada kaybolan, buharlaşan, yok olan bir 128 milyar yok. Böyle bir şey yok. Ancak vatandaşın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Bu kafası karıştırılan vatandaşların sanki bu 128 milyarın ortadan kaybolduğu buharlaştığı yok olduğu ve çalındığı izlenimi verilmek isteniyor.
"GÖLGELEMEK İSİTOYORLAR"
Ülkemiz 2020 yılında pandemiyle mücadele konusunda çok önemli işler yaptı. Dünyaya örnek olacak sağlık alanında çok önemli işler yaptı. Ekonomide de çok önemli işler yaptı. Bunu gölgelemek bunu perdelemek amacıyla yapılan art niyetli söylemler hem ülke ekonomisine zarar vermekte hem de çok önemli bir kurumumuz olan Merkez Bankası'na da zarar vermekte.
"KENDİLERİ DE BİLİYORLAR"
Kaybolan bir döviz rezervi olmadığını kendileri de biliyor. Ellerinde bir şey yok algı operasyonu yapıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş üstü dikkat! Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Detaylar açıklandı
- Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?
- Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları
- Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama
- Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?
- Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 14 Nisan Çarşamba sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
- La Casa De Papel'de bombalar patlıyor... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...