128 milyar dolar yalanını uzman isim değerlendirdi: Buharlaşma mümkün değil

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, CHP’nin ortaya attığı ‘’128 milyar dolar’’ yalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buharlaşmanın mümkün olmadığının altını çizen Şener, çarpıcı ifadeler kullandı.

Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklamaları şu şekilde:

Son 1 yıllık dönemdeki rakamlara baktığımızda aşağı yukarı 'yerleşikler' dediğimiz, sayın konuklarımız gibi, bizim gibi bütün vatandaşlarımızın döviz talebi var piyasadan. Son 1 yıllık dönemde 75 milyar doların üzerinde bir artış var döviz talebinde. Sadece yerleşiklerden yani vatandaşlardan, şirketlerden. Bu 75 milyar doların bir kısmının da yatırımla falan bir ilgisi yok; direkt talep ediliyor, bankalara yatırılıyor. Şu anda bankalardaki son rakamı da vereyim, 224 milyar dolarlık döviz mevduat hesabı var ve bu 224 milyar doların yüzde 63'ü bankalarda tutuluyor. Şu anda bankalarda tutulan döviz miktarı TL miktarından daha fazla. Bu kadar döviz talebinin yoğun olduğu bir yerde, bunu biz nereden alıyoruz? Ya gidip serbest piyasadan talep ediyoruz ya da kendi bankamızdan talep ediyoruz.

SADECE BANKALARDA TUTMAK İÇİN DÖVİZ TALEP EDİLMİYOR

Peki, bankalar bunu nereden telafi edecek? Ya da piyasa bunu geri yerine nereden koyacak? İşte Merkez Bankası'nın bu süreçte devreye girmesi gerekiyor. Öbür türlü müdahale etmediğiniz zaman borcunuzu ödememiş olursunuz. Sadece bunlar bizim talep ettiğimiz kısımlar. Bunun dışında bir pandemi ortaya çıkmışsa; bütün sektörü etkilemiş, 38-40 milyar dolara yakın bir turizm geliri olan bizim gibi bir ülke, kaldı ki bütün ülkeler etkilendi. Bu 38-40 milyar dolardan bir anda mahrum oluyorsunuz. Her zaman Türkiye'nin ithalatı ihracatından fazla. Bir taraftan 180 milyar dolarla cumhuriyet döneminin rekoru kırılıyor ama diğer taraftan da 220 milyar dolarlık da ithalatımız var yani o aradaki fark mutlak suretle piyasadan döviz talebini gerektiriyor. Sadece bankalarda tutmak için insanlar döviz talep etmiyor, ithalat yapmak için de döviz talep ediliyor.

128 MİLYAR DOLAR YALANI!

Bunlar işlemler online yapılıyor. Nasıl ki siz bankadaki hesabınıza girip de TL'nizi dolara çevirdiğiniz zaman mevcut bankanın kuru üzerinden alabiliyorsanız bu doları o zaman Merkez Bankası'ndan dolar talep edilen diğer bankalar da o günkü kur üzerinden aslında bu doları alıyor. Yani online platform üzerinden alınıyor, birileri gidip de Merkez Bankası'ndan çantayla dolar getirmiyor. Dolayısıyla online sistemden alındığına göre kimseye özel bir kur uygulanmıyor.