CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" iddiası ve gerçekler! Dilek Güngör A Haber'de açıkladı
A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" iftirasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 128 milyar dolar hikayesinin ekonomistler arasında yaşanan tartışmadan kaynaklı olduğunu belirten Güngör "Altın olarak rezervlerin tutulması doğru bir karardı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde bu miktar daha da arttı. Eskiden yüzde 20 olan ortalama neredeyse eşit bir miktara geldi" ifadelerini kullandı.
A Haber'de yayınlanan Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin başlattığı ve muhalefetin de destek verdiği "128 milyar dolar nerede?" iftirasını değerlendirdi.
HESAPLAMADA VERİLEN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL
128 milyar doları bir ekonomistin ortaya attığını aktaran Güngör, "Hesaplama da rakam da doğru değil. Tabloda göstereceğim rakamlar geçen haftanın rakamları. Merkez Bankası her hafta açıklıyor bu rakamları. Merkez Bankası'nın rezervi 89.3 milyar dolar. Bunun 49.4 milyar doları döviz olarak tutuluyor. 39,9 milyar doları da altın olarak tutuluyor" dedi.
2017 SONRASI ALTIN REZERVİ VURGUSU
Daha önceki dönemlerde altının düşüş miktarda olduğunu aktaran Güngör, "Döviz daha yüksek oluyordu. Özellikle 2017'den sonra bence doğru bir politikayla altın rezervlerinin artırılmasına çalışıldı" ifadesine yer verdi.
"BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE DAHA DA ARTTI"
Altın alımının önemli bir politika olduğunu vurgulayan Güngör, "Çünkü, 2018'de ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı gibi tartışmalar vardı. Böyle bir olası senaryoda dövizinizi bütün sistemler kapatılınca kullanamazsınız. Altın olarak rezervlerin tutulması doğru bir karardı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde bu miktar daha da arttı. Eskiden yüzde 20 olan ortalama neredeyse eşit bir miktara geldi" şeklinde konuştu.
FETÖ'CÜLER BU İŞİN NERESİNDE?
Açıklamalarına devam eden Güngör, "FETÖ'cüler bu işin arka planında yer alıyor. Bu 128 milyar dolar hikayesi çıkarılırken ekonomistler arasında yapılan bir tartışmaydı. Bir ekonomistin bir hesabı, ki doğru bir hesap değildir. Bunlar brüt rezerv. Onlar diyor ki 'Net rezervlerden SWAP anlaşmaları var, Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde SWAP anlaşmaları yapıldı' Biz londra'da para takasını yaparken, Türiye'de de merkez bankası içerisinde bunu yapmaya başladı bankalar. Diyorlar ki, 'Katar'la yapılan SWAP anlaşması var 15 milyar dolar, bankalarla yapılan swap anlaşmaları var. Bunlar çıkarıldığı zaman eksi rezerve düşüyor. 128 milyar dolar Hikayesi buradan çıkıyor" dedi.
"ŞAHAP KAVCIOĞLU GÜZELCE ÖZETLEDİ"
Kavcıoğlu'nun açıklamalarına değinen Güngör, "Geçen gün merkez bankasının yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu hikayeyi güzelce özetledi. 2019 ile 2020 normal bir dönem değildi. 2018'de kur krizi oldu 3 defa kur operasyonu yedik. Dolayısıyla Dövizle ilgili yükseliş vardı. Pandemi geldi, 2019'un sonunda makro ekonomik veriler iyi gidiyordu. Ancak şubat aylarında finansal isktikrar sağlanmıştu. Verilerin iyi gittiği dönemde pandemi geldi" ifadelerine yer verdi.
"35 MİLYAR TURİZM GELİRİ, 12 MİLYAR DOLARA İNDİ"
Dünya ekonomisi üzerindeki pandemiye de değinen Güngör, "1 sene öncesine dönün, 2019'da 35 milyar dolar turizm geliri vardı. Pandemiyle birlikte bu rakam 12 milyar dolara indi. Kapanmadan dolayı ihracat yapamaz hale geldik. Cari açık verdik. Bütün dünyada küresel olarak baktığımızda 3'te 1 oranında azalma oldu. Bizim oradan aldığımız pay da azaldı" şeklinde konuştu.
İŞTE RESMİ VERİLER
Güngör açıklamalarının devamında, "Cari açığımız 30 milyar dolar. Yabancı sermaye çıkışı 31 milyar dolar. Reel sektörün yabancı para pozisyonunu azaltması 50 milyar dolar oldu. Bu rakamlar Merkez Bankası'nın sitesinde var herkes ulaşabilir. Sonuç olarak döviz sıkıntısı ve cari açıktaki sıkıntı nedeniyle rezerv kullanıldı" ifadelerine yer verdi.
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