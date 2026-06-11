Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ile İran ve ABD arasında devam eden barış görüşmeleri masaya yatırıldı.
Türkiye ile Almanya arasında diplomasi hattı yeniden hareketlendi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Hakan Fidan ile Alman mevkidaşı Johann David Wadephul telefonda görüştü.
NATO ZİRVESİ MASADA
Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları oldu. İki bakanın, zirve öncesi yürütülen çalışmalar ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
GÖZLER İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNDE
Telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler de ele alındı. Özellikle İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, sürecin bölgesel güvenliğe etkileri değerlendirildi.