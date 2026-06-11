Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ile İran ve ABD arasında devam eden barış görüşmeleri masaya yatırıldı.