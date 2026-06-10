Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren iddialar ve dijital materyallerden elde edilen yazışmalar, belediye iştirak şirketi BUCAMAR üzerinden gerçekleştirildiği görüldü. Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında hazırlanan dosyada yer alan bilgiler, belediyedeki nüfuz kullanımı ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili dikkat çekici iddiaları gözler önüne serdi. Ele geçirilen whatsapp yazışmalarında ise Kaya için, "Hilton'dan aşağısı kurtarmaz zaten" mesajları yer aldı.

CHP'de her geçen yeni bir skandal patlak veriyor. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

"BANKAMATİK SEVGİLİ" Rüşvet, sahte ruhsat ve kamuoyunda "bankamatik sevgili" olarak anılan iddialarla başlayan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı süreçte, dosyaya yeni deliller ve yazışmalar eklendi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında birden fazla suçlama ve whatsapp yazışmaları dava dosyasına eklendi. İddiaya göre Çağdaş Kaya'nın, belediyede resmi bir görevi ya da unvanı bulunmamasına rağmen Buca Belediyesi ana hizmet binası içerisinde kendisine ait özel bir odası olduğu iddia edildi.

DELEGE YAKINLARINA İŞ KIYAĞI Kaya'nın bu odayı kullanarak rüşvet ve usulsüzlük iddialarının odağındaki süreçleri yönettiği, ayrıca parti içi seçimlerde delege desteği sağlamak amacıyla delege yakınlarını belediyede ve iştirak şirketlerinde işe aldırdığı suçlamaları dosyada yer aldı.