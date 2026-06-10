CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren iddialar ve dijital materyallerden elde edilen yazışmalar, belediye iştirak şirketi BUCAMAR üzerinden gerçekleştirildiği görüldü. Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında hazırlanan dosyada yer alan bilgiler, belediyedeki nüfuz kullanımı ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili dikkat çekici iddiaları gözler önüne serdi. Ele geçirilen whatsapp yazışmalarında ise Kaya için, "Hilton'dan aşağısı kurtarmaz zaten" mesajları yer aldı.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 1

CHP'de her geçen yeni bir skandal patlak veriyor. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 2

"BANKAMATİK SEVGİLİ"

Rüşvet, sahte ruhsat ve kamuoyunda "bankamatik sevgili" olarak anılan iddialarla başlayan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı süreçte, dosyaya yeni deliller ve yazışmalar eklendi.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 3

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA
Eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında birden fazla suçlama ve whatsapp yazışmaları dava dosyasına eklendi. İddiaya göre Çağdaş Kaya'nın, belediyede resmi bir görevi ya da unvanı bulunmamasına rağmen Buca Belediyesi ana hizmet binası içerisinde kendisine ait özel bir odası olduğu iddia edildi.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 4

DELEGE YAKINLARINA İŞ KIYAĞI

Kaya'nın bu odayı kullanarak rüşvet ve usulsüzlük iddialarının odağındaki süreçleri yönettiği, ayrıca parti içi seçimlerde delege desteği sağlamak amacıyla delege yakınlarını belediyede ve iştirak şirketlerinde işe aldırdığı suçlamaları dosyada yer aldı.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 5

İLÇE BAŞKANI HİLTON'A FATURA BELEDİYEYE

Öte yandan Çağdaş Kaya'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki CHP Genel Merkezinde düzenlediği bayramlaşma törenine Bucamar'a ait araçla gittiği ve aracın tüm yakıt giderlerinin de belediye şirketi Bucamar tarafından karşılandığı iddia edildi.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 6

"HİLTON'DAN AŞAĞISI KURTARMAZ"
Sabah'ta yer alan habere göre, Kaya'nın, beraberindeki 3 kişiyle birlikte Ankara Hilton Oteli'nde konakladığı, otel yerinin Bucamar tarafından bizzat ayırtıldığı ve konaklama faturasının yine Bucamar bütçesinden ödendiği yazışma dökümleriyle dosyaya girdi.

İncelenen dijital materyallerde ele geçirilen whatsapp yazışmalarında ise Kaya için, "Hilton'dan aşağısı kurtarmaz zaten" mesajları yer aldı.

Buca'da "çiftlik bank" modeli! CHP’li ilçe başkanından skandal yazışmalar: Hilton'dan aşağısı kurtarmaz 7

YAZIŞMALAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Gizlilik kararı altında yürütülen soruşturmada savcılık, elde edilen yazışmalar doğrultusunda harekete geçti.

BUCAMAR'A FATURA EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Ankara Hilton Oteli ile resmi yazışmalar yapılarak, söz konusu tarihlerde Çağdaş Kaya ve beraberindeki 3 kişinin otelde konaklayıp konaklamadığı, konaklama gerçekleştiyse kesilen faturanın hangi şirket veya şahıs tarafından ödendiği, belediye iştiraki BUCAMAR'a fatura edilip edilmediği araştırılıyor.

Bucada 3 yıllık rüşvet ağı deşifre oldu! BUCA'DA 3 YILLIK RÜŞVET AĞI DEŞİFRE OLDU!
Buca Belediyesinde yeni skandal! BUCA BELEDİYESİ'NDE YENİ SKANDAL!
Belediye memurunun üzerine 13 yarış atı BELEDİYE MEMURUNUN ÜZERİNE 13 YARIŞ ATI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin