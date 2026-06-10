Rüşvet ve suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: Özel'in eski şoförü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa’da operasyon düzenlendi. Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden Cem Yüzer'in eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Özel'in eski makam şoförü olan Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile şüpheli Anıl Demir tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

YALIM'IN İFADESİNİN ARDINDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi neticesinde, Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Cem Yüzer ve Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Karar doğrultusunda 10/06/2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş olup, şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Cem Yüzer'in ikamet adresinde yapılan aramasında; 1 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet notebook ve 80 bin tl nakit para, şüpheli Anıl Demir'in ikamet aramasında 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İşlemlerin bitmesine mütakip şüpheliler Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesinin ardından,her iki şüpheli de çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından tutuklandı.