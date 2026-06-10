Irmak öğretmenin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı! Okul müdürü görevden alındı
Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, olayın perde arkasındaki iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Genç öğretmenin yaşamına son vermeden önce okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve ortaya çıkan ses kayıtları, maruz kaldığı ağır mobbingi ve fiziksel saldırı iddialarını gündeme getirdi. Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakıldı ancak görevden uzaklaştırıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, soruşturmanın detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.
Ağrı'dan gelen acı haberin ardından başlatılan adli ve idari süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Gözaltına alınan okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı ancak Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre görevden uzaklaştırıldı. Şu an adli ve idari soruşturma çok daha derinleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı. 7 Haziran'da evinde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Irmak öğretmenin ölümüyle ilgili oklar, okul müdürünü gösteriyor.
"ÜCRA BİR KÖY OKULUNA SÜRGÜN EDİLDİ"
Genç öğretmenin yaşadığı sürecin sadece psikolojik baskıyla sınırlı kalmadığı, sistemli bir yıldırma politikasına maruz kaldığı iddia ediliyor. Muhabir Yüksel Akalan, "Genç öğretmenin okul müdürüyle yaşadığı şiddete varan tartışmalar ve sonrasında atandığı, aslında zorla gönderildiği ücra bir köy okulunda yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar ettiği üzerinde duruluyor. O köy okulunun hem ulaşımı çok zor hem de barınma imkanı neredeyse hiç yoktu" sözleriyle yaşanan mağduriyeti aktardı.
Irmak öğretmenin itiraz dilekçeleri yazarak eski okuluna döndüğü ancak müdürle yaşadığı sorunların artarak devam etmesi üzerine tekrar aynı köye gönderildiği öğrenildi.
SES KAYITLARI VE TUTANAKLAR
Soruşturma kapsamında ele geçirilen deliller, genç öğretmenin yaşadığı baskının boyutlarını gözler önüne seriyor. Yüksel Akalan, "Soruşturma derinleştikçe genç öğretmenin yazdığı tutanaklar ve bazı ses kayıtları ortaya çıktı. Bu kayıtlarda okul müdürüyle zaman zaman şiddete varan tartışmalar yaşandığı ve kendisine ağır mobbing uygulandığı görülüyor" ifadelerini kullandı. Okul müdürünün iddiaları reddettiği bilinse de, ortaya çıkan belgelerin soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.