Irmak öğretmenin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı! Okul müdürü görevden alındı

Ağrı'dan gelen acı haberin ardından başlatılan adli ve idari süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Gözaltına alınan okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı ancak Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre görevden uzaklaştırıldı. Şu an adli ve idari soruşturma çok daha derinleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı. 7 Haziran'da evinde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Irmak öğretmenin ölümüyle ilgili oklar, okul müdürünü gösteriyor.

"ÜCRA BİR KÖY OKULUNA SÜRGÜN EDİLDİ"

Genç öğretmenin yaşadığı sürecin sadece psikolojik baskıyla sınırlı kalmadığı, sistemli bir yıldırma politikasına maruz kaldığı iddia ediliyor. Muhabir Yüksel Akalan, "Genç öğretmenin okul müdürüyle yaşadığı şiddete varan tartışmalar ve sonrasında atandığı, aslında zorla gönderildiği ücra bir köy okulunda yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar ettiği üzerinde duruluyor. O köy okulunun hem ulaşımı çok zor hem de barınma imkanı neredeyse hiç yoktu" sözleriyle yaşanan mağduriyeti aktardı.