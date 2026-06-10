Bakan Tekin, "Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek." şeklinde konuştu.

"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik." diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.

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SINAV GİRİŞİNDE 'DEMİR YUMRUK' KURALLARI: NELER GÖTÜRÜLMELİ?

Sınav sabahı kapıdaki yığılmanın ve kaosun önüne geçmek için kurallar en sert şekilde uygulanacak. Öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler konusunda hata payı sıfır! Eğitimci Nazik Kösegil, "Öğrencilerimiz öncelikle yanlarında giderken kimliklerini ve sınav giriş belgelerini götürecekler. Bunun dışında herhangi bir şey götürmelerine gerek yok" sözleriyle en temel zorunluluğu hatırlattı. Kimlik kartı ve giriş belgesi olmayan hiçbir adayın sınavın 'sıcak temas' alanına girmesine izin verilmeyecek.



MEB'DEN ADAYLARA JEST: KIRTASİYE MARATONU SON BULUYOR

Geçmiş yıllardaki kırtasiye karmaşası bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdahalesiyle tarihe karışıyor. Sınav salonlarında öğrencileri her şey hazır bekliyor olacak. Nazik Kösegil, "Geri kalan her şey Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda öğrencilere dağıtılacak. Örneğin silgi, kalem gibi ihtiyaçlar okulda verilecek" ifadelerini kullanarak, adayların yanlarında kalemtıraş veya kalem taşıma yükünden kurtulduğunu belirtti.



DEVRİM NİTELİĞİNDE DÜZENLEME: SINAV ARASINDA 'KUMPANYA' DÖNEMİ

LGS'de bu yıl en çok konuşulacak ve sınavın seyrini değiştirecek olan detay ise 30 dakikalık o kritik ara! Bakanlık, öğrencilerin motivasyonunu ve fiziksel sağlığını korumak için sahaya iniyor. Nazik Kösegil, "Bu sene ilk defa bizim bu sınavımızda iki tane sınav var, arada da bir yarım saat boşluğumuz var. Bu boşlukta içecek ve yiyecek dağıtımı yapılacak" diyerek tarihi değişikliği duyurdu. Geçmişteki 'dehşet anlarını' hatırlatan Kösegil, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenciler ilk sınavdan çıktılar acıkmışlardı, aileler yemek vermeye çalışıyorlardı; şimdi öyle bir şey de olmayacak. Bir kumpanya aslında olacak ve o iki sınav arasında öğrencilerimiz hem dinlenecekler hem de o kan şekerlerini düzenleyen, biraz da heyecanlarını düzenleyen bir kumpanya alacaklar" sözleriyle velilerin sınav kapısındaki o telaşlı bekleyişinin son bulacağını müjdeledi.



DERS ÇALIŞMA NE ZAMAN BIRAKILMALI?

Sınava giden yolda 'son viraja' girilirken, adayların zihinsel hazırlığı büyük önem taşıyor. Ders çalışmanın aniden kesilmesinin yaratacağı 'boşluk etkisine' karşı uyarıda bulunan Nazik Kösegil, "Öncelikle öğrencilerimiz diyelim, bu çok yoğun bir ders çalıştılar ve sınavdan önce de ne zaman ders çalışmayı bırakacakları konusunda biraz heyecanlılar. Yavaş yavaş bıraksınlar çünkü bu yoğunlukta bir anda ders çalışmayı bırakmak öğrencide bir boşluk oluşturacaktır" uyarısında bulundu.



CUMA GÜNÜ SAAT 13.00

Sınavdan önceki son 24 saatin nasıl yönetileceği, başarının anahtarı olacak. Kösegil, adaylara şu 'sıcak bölge' takvimini önerdi: "Cuma gününe kadar yavaş yavaş, biraz seyrelterek ders çalışmayı bırakmak, eğer çok o ihtiyacı kapatamıyorsa da Cuma sabah son bir deneme çözüp o denemenin de yanlışlarına bakıp Cuma günü saat öğlen 1 gibi artık ders çalışmayı bırakmalarını tavsiye ediyorum."



ZİHİNSEL ARINMA: DİJİTAL DETOKS VE AÇIK HAVA HAREKATI

Sınav öncesi beynin yorulmaması için teknolojiyle olan 'sıcak temasın' kesilmesi şart! Nazik Kösegil, "Biraz dijital detoks yapsınlar. Sosyal medya ve teknolojik aletlerden bu son üç günde biraz uzak dursunlar, o çünkü beyinlerini yoracak" ifadelerini kullandı. Heyecan kontrolü için ise adayların eve kapanmak yerine doğaya çıkmaları gerektiğini, "Heyecanlarını daha çok böyle açık hava etkinlikleriyle kontrol etsinler" sözleriyle aktardı.



VELİLERE KRİTİK ÜLTİMATOM: BU CÜMLELERİ KURMAYIN!

Sınav sadece adaylar için değil, veliler için de büyük bir psikolojik savaş alanı. Velilerin iyi niyetle söylediği ancak öğrenci üzerinde 'dehşet etkisi' yaratan o kelimeler yasaklanmalı. Nazik Kösegil velileri şu sözlerle uyardı: "Velilerimiz de öğrencilerimize bu boşlukta destek olsunlar, birlikte vakit geçirsinler. Sınavla ilgili velinin iyi zannettiği ama iyi olmayan cümleler var; 'sakın heyecan yapma, stres yapma' gibi... Bunları yapmamaya çalışsınlar."