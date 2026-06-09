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8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İzmir'de 2018 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan son şüpheli İbrahim Kazmacı, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 1

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu.

Olay ilk aşamada "intihar" olarak kayıtlara geçerken, daha sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden ele alındı.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 2

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, olayda görev aldıkları belirlenen komiserler Atakan Kaçar ve Deniz Asıcı, polis memurları Duygu Öztürk, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ ve Musa Erikçi, komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu ile dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

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8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 3

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise şantiyede görev yapan bekçiler Hüseyin Kaya, Hulusu Aras ve Tayfun Çakmakçı ile işçi Bilal Çelik ve bölgede bekçilik yapan Ali Gülbaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 4

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya, devam eden diğer dava ile birleştirildi ve toplam 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra 26 gözaltı kararı! DORUKHAN BÜYÜKIŞIK SORUŞTURMASINDA 8 YIL SONRA 26 GÖZALTI KARARI!
8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 5

Yargılama süreci devam ederken soruşturma daha da genişletildi.

Aralarında daha önce haklarında dava açılan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 6

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 7

Operasyon kapsamında inşaat firması yöneticileri, polis memurları ve işçilerden oluşan 25 şüpheli gözaltına alındı.

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8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 8

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, daha önce tutuksuz yargılanan 13 sanığın yanı sıra Tanyer İnşaat ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ile Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 9

Hakkında gözaltı kararı bulunan son isim olan İbrahim Kazmacı'nın da bugün Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında aranan tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu.

8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı 10

ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Olay tarihinde şantiyede gece bekçisi olarak görev yaptığı belirtilen Kazmacı'nın 10 Haziran'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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