8 yıllık sır perdesi aralandı! Dorukhan'ın sır ölümünde çarpıcı gelişme: O isim yakalandı

İzmir'de 2018 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan son şüpheli İbrahim Kazmacı, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Olay ilk aşamada "intihar" olarak kayıtlara geçerken, daha sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden ele alındı.

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, olayda görev aldıkları belirlenen komiserler Atakan Kaçar ve Deniz Asıcı, polis memurları Duygu Öztürk, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ ve Musa Erikçi, komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu ile dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı. İZMİR'DE DORUKHAN BÜYÜKIŞIK'IN ÖLÜMÜNDE GELİŞME!

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise şantiyede görev yapan bekçiler Hüseyin Kaya, Hulusu Aras ve Tayfun Çakmakçı ile işçi Bilal Çelik ve bölgede bekçilik yapan Ali Gülbaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya, devam eden diğer dava ile birleştirildi ve toplam 13 sanığın yargılanmasına başlandı. DORUKHAN BÜYÜKIŞIK SORUŞTURMASINDA 8 YIL SONRA 26 GÖZALTI KARARI!