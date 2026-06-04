Bakan Uraloğlu açıkladı: Ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri cesur ve vizyoner politikalarla Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'de 58 aktif havalimanının bulunduğunu ve her sene ortalama 1,4 havalimanını inşa ettiklerinin altını çizdi.

Havalimanlarının çağdaş dünyanın can damarı, ekonomilerin nabzı ve geleceğin anahtarı olduklarını belirten Uraloğlu, "Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsaittir." ifadesini kullandı.

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"ORTALAMA UÇUŞ TRAFİĞİNİ İKİ KAT AŞTIK"

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile havalimanı sayısının 60'a çıkacağını, dış hatlarda ise 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurban Bayramı dönemindeki 22-31 Mayıs tarihlerinde 51 bin 962 uçak trafiği ile 7 milyon 617 bin yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, "Bu son 10 günlük süre zarfında, günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık." dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YENİ REKOR

Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuşla, açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora da daha imza attık. Bu tek rekorumuz değildi elbette. Aslında bu Kurban Bayramı sürecinde tekrar gördük ki ulaştırma altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar, sadece birer yol veya köprü olmanın çok ötesinde milletimizin hayatına doğrudan dokunan, ekonomimizi canlandıran ve birlik beraberliğimizi pekiştiren eserler haline gelmiş."

Aynı günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 189 binin üzerinde aracın geçiş yaptığını aktaran Uraloğlu, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve son olarak hizmete açılan Aydın-Denizli otoyollarında da benzer rekorlarla araç yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

Uraloğlu, bu rekorların AK Parti hükümetlerinin ulaştırmaya bakışındaki isabetli vizyonu, kararlılığı ve dev yatırımların eseri olduğunu dile getirerek Doğu Karadeniz'de de ülkenin 5'inci bölgesel havalimanını yükselttiklerini söyledi.

Türkiye'yi daha önce bölgesel havalimanlarıyla tanıştırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'mız bu zincirin en yeni ve en sağlam halkası olarak bölgemizin kalkınmasında yeni bir mihenk taşı haline geliyor." dedi.

Havalimanının Gümüşhane'ye 59, Bayburt'a da 42 kilometre mesafede stratejik bir konuma sahip olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, havalimanının yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede yapıldığını ve bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Kop Tüneli gibi dev bir yatırımla yollarına devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ve eser siyasetiyle çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Bayburt ve Gümüşhane'de bağlantı yollarına ilişkin sıcak asfalt ihalelerinin yapıldığının altını çizen Uraloğlu, "Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş de değiliz. Bazı spekülasyonlar olduğunu duyuyorum. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Allahü teala inşallah bu eseri bitirip hep beraber kullanmayı ve görmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

Uraloğlu, vatandaşlardan, Tekke Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran için destek istedi.

Bakan Uraloğlu'na, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.