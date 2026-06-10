Hadsiz İsrailli bakan Zohar'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! "Macera peşinde koşmayın" uyarısı İsrail'de yankı buldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamaları İsrail'de yankı uyandırdı. Erdoğan "Kimse macera peşinde koşmasın" derken İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan'ı hedef alarak tehditkar ifadeler kullandı. Zohar, "Eğer bize meydan okumaya cüret ederse, kaderi çökmekte olan İran rejiminden bile beter olacaktır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.
"FİTNE FABRİKASI İSRAİL"
İsrail'in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girdiğini vurgulayan Erdoğan, siyonist yönetimin tam anlamıyla bir çıban başı ve fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk ürettiğinin altını çizdi.
"ŞIMARDIKÇA ŞIMARDILAR"
İsrail'in kural, hukuk ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyanın gerekli reaksiyonu göstermediğini ifade eden Erdoğan, "İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ ŞAM VE BEYRUT'TAN BAŞLAR"
Suriye ve Lübnan'ın müstakil, bağımsız iki devlet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız." dedi.
"SİZİN NEYİN PEŞİNDE OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ GÖRÜYORUZ"
Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz."
"KİMSE MACERA PEŞİNDE KOŞMASIN"
Başkan Erdoğan, Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördüklerini ve gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini söyledi.
"İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz'de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler." ifadesini kullanan Erdoğan, "Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur." dedi.
İSRAİLLİ BAKAN ZOHAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT
Başkan Erdoğan'ın sözleri İsrail'de de yankı bulurken İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar küstah tehditler savurdu.
Erdoğan'a İsrail'e ders vermemesini söyleyen katillerin bakanı "Eğer bize meydan okumaya cüret ederse, kaderi çökmekte olan İran rejiminden bile beter olacaktır." ifadelerini kullandı.