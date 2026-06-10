İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'de! Rozeti Başkan Erdoğan taktı

İYİ Parti'nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'de (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Beyaz'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bizzat parti rozetini taktı.

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Ersin Beyaz, 1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumludur. Ersin Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunu. İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı, 2019-2020 yılları arasında Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 10 Haziran 2026'da İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı.